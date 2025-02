Stellantis hat mit seinen Geschäftszahlen am Mittwoch gründlich enttäuscht. Sowohl Umsatz als auch Gewinn blieben hinter den Erwartungen der Analysten zurück und setzen die Aktie zur Wochenmitte unter Druck. DER AKTIONÄR beleuchtet, was der Autobauer im laufenden Jahr erwartet. Der Konzern, zu dem Marken wie Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler und Peugeot gehören, verzeichnete einen Nettoumsatz von 156,9 Milliarden Euro, was einen Rückgang von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr enspricht und unter den ...

