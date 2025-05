Rüsselheim am Main (ots) -PEUGEOT ALLURE CARE wird zu PEUGEOT CARE(1) und erweitert den Schutz auf die gesamte vollelektrische Pkw-Palette bestehend aus 9 Modellen, einschließlich PEUGEOT E-Rifter (Energieverbrauch: 18,3-19,1 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(2)), PEUGEOT E-Traveller und PEUGEOT E-Expert Kombi. Durch diese Ausweitung des Schutzes ermutigt PEUGEOT noch mehr Kundinnen und Kunden, sich für 100 Prozent Elektromobilität zu entscheiden.Anfang 2024 war PEUGEOT der erste europäische Hersteller, der für seine 100 Prozent elektrischen Modelle einen Schutz von bis zu 8 Jahren bzw. bis zu 160.000 km lancierte. Dieses Programm ist ein Beweis für das Vertrauen von PEUGEOT in die Qualität und Zuverlässigkeit seiner vollelektrischen Fahrzeuge sowie für die Entschlossenheit der Marke, ihre Kundschaft zum Umstieg auf eine nachhaltigere Mobilität zu ermutigen.- 80 Prozent der Kundinnen und Kunden von PEUGEOT geben an, dass PEUGEOT CARE das Vertrauen in Elektrofahrzeuge stärkt.Anderer Name, gleicher einzigartiger Schutz: Aus PEUGEOT ALLURE CARE wurde zum 1. Mai 2025 PEUGEOT CARE. Es ist ein Programm, das den Elektromotor, die Batterie und die verbaute Ladetechnik, den Antriebsstrang und die wichtigsten elektrischen und mechanischen Komponenten abdeckt und diese bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms schützt.(1)Der Besondere Schutz wird nach einer regelmäßigen Wartung des Fahrzeuges durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner bis zur nächsten regelmäßigen Wartung aktiviert bzw. erneuert, die im Garantie- und Serviceheft des Fahrzeuges angegeben ist. Er ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE.(1)Damit der Übergang zur 100-prozentigen Elektromobilität noch leichter fällt, wird PEUGEOT CARE ab sofort auf alle Neuwagenbestellungen inklusive dem PEUGEOT E-Rifter, PEUGEOT E-Traveller und PEUGEOT E-Expert Kombi ausgeweitet. Das bedeutet, dass die gesamte Palette der vollelektrischen Pkw von PEUGEOT (bestehend aus 9 Modellen), die breiteste unter allen europäischen Mainstream-Herstellern, nun von PEUGEOT CARE profitiert.PEUGEOT CARE ist Teil des PEUGEOT Elektroversprechens, das darauf abzielt, bei Kundinnen und Kunden die Zuverlässigkeit und das Aufladen von 100 Prozent elektrischen Modellen sicherzustellen:- bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km Garantie (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms PEUGEOT CARE(1),- bis zu 8 Jahre bzw. 160.000 km Batterie-Garantie (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms PEUGEOT CARE(1),- kostenlose Wallbox für das Laden zu Hause(3) (gilt für Privatkunden, Vorführwagen, Tageszulassungen, B2B Einzelabnehmer)- Free2Move Charge Pass, der Zugang zu nahezu 1 Millionen Ladestationen in ganz Europa bietet. Private LEV Kunden erhalten kostenlos eine Free2move Charge Go Ladekarte, die direkt bei der Fahrzeugübergabe im Autohaus überreicht wird.(1) PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://www.peugeot.de/service/allure-care.html(2) Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.(3) Inklusive eProWallbox Move. Das Angebot bezieht sich auf die eProWallbox Move im Wert von 649 EUR inkl. MwSt. Weitere ggf. anfallende Kosten in Verbindung mit der Wallbox (bspw. Installation, Ladekabel etc.) sind nicht Bestandteil der Aktion und werden nicht erstattet. Angebot nur gültig bei Abschluss eines Leasingvertrags für einen neuen vollelektrischen PEUGEOT PKW bis zum 30.06.2025 bei teilnehmenden PEUGEOT Partnern, nur für Privatkunden und solange der Vorrat reicht. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Über alle Details informiert Sie gerne Ihr PEUGEOT Händler.Pressekontakt:Silke RipplingerLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMobil: 01525 6600832Mail: silke.ripplinger@stellantis.comOriginal-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6984/6028566