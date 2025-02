wO Börsenlounge: Tesla | Telekom | Fresenius - SMCI legt vor, jetzt muss Nvidia nachlegen!

Auf den letzten Drücker hat Super Micro Computer die fälligen Geschäftsberichte eingereicht. Damit ist schon mal ein Kelch an den Tech-Aktien vorbeigegangen. Liefert jetzt Nvidia könnte es wieder bergauf gehen.Kann Nvidia liefern? Der Quartalsbericht des Börsenschwergewichts Nvidia steht an. Nach Börsenschluss in New York wird das Unternehmen seine Zahlen für das vierte Fiskalquartal 2025 sowie das gesamte Geschäftsjahr präsentieren. Die Erwartungen sind hoch: Analysten rechnen mit einem Umsatz von 38,2 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 0,84 US-Dollar je Aktie. Das würde einem Wachstum von 73 beziehungsweise 63 Prozent entsprechen. Was machen wir jetzt mit der Telekom? Die Deutsche …

