Hytera Communications (SZSE: 002583), ein Weltmarktführer im Bereich professioneller Kommunikationstechnologien und -lösungen, wird seine Push-to-Talk over Cellular (PoC oder PTToC)-Lösung, die Hytera HyTalk PoC Platform, auf der MWC25 in Barcelona vom 3. bis 6. März 2025 vorstellen. Die HyTalk PoC Platform wurde für Regierungsbehörden, den Transportsektor, Versorgungsunternehmen, Sicherheitsdienste, das Logistikwesen und die Industrie entwickelt und nutzt öffentliche Netzwerke, um eine robuste Suite von Kommunikationsdiensten bereitzustellen, die über Push-to-Talk hinausgehen, unter anderem durch Sprach- und Videodienste, Multimedia und visualisierte Dispatching-Funktionen. Ob für die Bereitstellung eines privaten Kommunikationssystems für mobile Mitarbeiter oder die Bereitstellung von Kommunikationsdiensten als Unternehmen: Die Plattform bietet zahlreiche Funktionen für Benutzer und Administratoren.

Die HyTalk Platform wurde im Hinblick auf Zuverlässigkeit entwickelt und nutzt eine Microservices-Architektur, die hohe Stabilität und einen reibungslosen Betriebsablauf gewährleistet. Ihr skalierbares Design weist Ressourcen dynamisch auf Basis der Benutzernachfrage zu und stellt so einen unterbrechungsfreien Service und optimale Leistung sicher, selbst bei Spitzenauslastung. Sicherheit ist nach wie vor oberste Priorität, weshalb fortschrittliche Maßnahmen wie Signalverschlüsselung, End-to-End-Medienverschlüsselung, Terminalauthentifizierung und Webzugriffskontrolle zum Schutz sensibler Daten vor unbefugtem Zugriff und potenziellen Bedrohungen zum Einsatz kommen.

Die HyTalk Platform bietet flexible Implementierungsoptionen, darunter cloudbasierte, lokale und industrielle PC-Konfigurationen, und passt sich so an verschiedene Betriebsumgebungen an. Ihre individuell konfigurierbaren Funktionen ermöglichen eine nahtlose Integration in bestehende Geschäftssysteme und damit maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Branchen. Betreiber und Dienstanbieter können effizient Push-to-Talk-Dienste (PoC) für öffentliche Netzwerke bereitstellen und gleichzeitig die Trennung von Daten und die betriebliche Unabhängigkeit zwischen verschiedenen Unternehmensnutzern gewährleisten.

Die Plattform unterstützt verschiedene professionelle PoC-Funkgeräte und andere Geräte von Hytera und verbessert so die Koordination und Effizienz bei geschäftskritischen Einsätzen. Diese mit Blick auf Zuverlässigkeit entwickelten Funkgeräte bieten eine klare Audioqualität, eine präzise Standortverfolgung, eine verlängerte Akkulaufzeit und eine überlegene Haltbarkeit. So wird eine unterbrechungsfreie Kommunikation auch unter schwierigen Bedingungen gewährleistet.

Hytera lädt Anbieter von Kommunikationsdiensten, Systemintegratoren, Branchenexperten und Stakeholder ein, den Stand 6G44 auf der MWC25 zu besuchen, um die Hytera HyTalk Platform live zu erleben und zu erfahren, wie diese leistungsstarke Lösung die Kommunikation für kritische Branchen weltweit revolutioniert.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und besuchen Sie die offizielle Website von Hytera, um Updates und weitere Informationen zur Veranstaltung zu erhalten: https://www.hytera.com/en/media-center/event/mwc2025.html

Über Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) ist ein Weltmarktführer im Bereich professioneller Kommunikationstechnologien und -lösungen. Mithilfe unserer Sprach-, Video- und Datenfunktionen bieten wir schnellere, sicherere und vielseitigere Konnektivität für geschäftskritische und einsatzkritische Benutzer. Wir machen die Welt effizienter und sicherer, indem wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, sowohl im täglichen Betrieb als auch bei Notfalleinsätzen bessere Ergebnisse zu erzielen.

