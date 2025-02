Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und Cloud-native Technologie, veröffentlichte heute seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 ein Schlüsseljahr für Tecnotree. Trotz makroökonomischer Herausforderungen konnte das Unternehmen in drei aufeinanderfolgenden Quartalen einen positiven freien Cashflow und ein starkes ARR-Wachstum von 8 im Vergleich zum Vorjahr ab 2023 verzeichnen. Zudem hat das Unternehmen die zuvor angekündigten Prognosen erfüllt und im Jahr 2024 eine währungsbereinigte Umsatzsteigerung von 4 im Vergleich zum Vorjahr, eine währungsbereinigte Steigerung des EBIT von 9 im Vergleich zum Vorjahr und eine Steigerung des freien Cashflow um 7,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr erzielt. Durch die strategische Kostenoptimierung erreichte das Unternehmen 2024 höhere Einsparungen als ursprünglich geplant. Tecnotree hatte Vorsichtsmaßnahmen und angemessene Vorkehrungen getroffen, um sich aus Märkten zurückzuziehen, die von geopolitischen Risiken, Konflikten oder Sanktionen betroffen sind. Wie zuvor angekündigt erzielte Tecnotree in Kooperation mit einem führenden Systemintegrator (SI) einen bahnbrechenden Tier-1-Telekommunikationsvertrag in den USA. Dies untermauert unsere Investition in TM-Forum-Standards und unsere Fähigkeit, wiederkehrende Ertragsströme in US-Dollar zu gewährleisten, und ebnet den Weg für ein künftiges nachhaltiges Wachstum.

Ergebnisse des vierten Quartals

Nettoumsatz von 17,6 Mio. (22,2 Mio.) EUR 20,7 im Jahresvergleich, währungsbereinigt

-16,5 gegenüber dem Vorjahr

-16,5 gegenüber dem Vorjahr Betriebsgewinn von 10,9 Mio. (7,9 Mio.) EUR, +38,1 im Jahresvergleich

Betriebsmarge von 61,7 (35,4 %)

Verringerung der Währungsverluste auf 0,3 Mio. (6,0 Mio.) EUR

Nettoertrag für das Quartal beträgt 0,5 Mio. (2,4 Mio.) EUR, -79 im Jahresvergleich

Bereinigter Nettoertrag für das Quartal beläuft sich auf 4,9 Mio. (2,4 Mio) EUR, +104 im Jahresvergleich

Brutto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: 8,4 Mio. (9,9 Mio) EUR

Positiver freier Cashflow von 0,4 Mio. (-0,6 Mio.) EUR im dritten aufeinanderfolgenden Quartal

Ergebnis je Aktie 0,03 (0,01*) EUR

Auftragsbestand zum Ende des Berichtszeitraums 79,6 Mio. (80,2 Mio.) EUR

Ergebnisse des Gesamtjahres

Nettoumsatz von 71,6 Mio. (78,4 Mio.) EUR, -8,6 im Jahresvergleich, währungsbereinigt +4,0 im Jahresvergleich, wie prognostiziert

Betriebsgewinn 23,8 Mio. (23,8 Mio.) EUR unverändert gegenüber dem Vorjahr, die Betriebsgewinnmarge stieg jedoch auf 33,2 (30,4 %), Betriebsgewinn währungsbereinigt 26,0 Mio. EUR, +9,0 im Jahresvergleich, wie prognostiziert

Währungsverluste verringern sich auf 2,5 Mio. (9,7 Mio.) EUR

Nettoertrag für den Berichtszeitraum 8,3 Mio. (11,2 Mio.) EUR, -25,8 im Jahresvergleich aufgrund von einmaligen Posten in Höhe von 7,3 Mio. EUR

Bereinigter Nettoertrag belief sich auf 15,6 Mio. (11,2 Mio.) EUR, +39,3 im Jahresvergleich

Brutto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 21,3 Mio. (17,4 Mio.) EUR

Freier Cashflow liegt bei -1,8 Mio. (-9,7 Mio.) EUR

Freier Cashflow lag im zweiten Halbjahr mit 2,2 Mio. (-3,9 Mio.) EUR im Rahmen der Prognose

Ergebnis je Aktie betrug 0,50 (0,04*) EUR

"Die SISU-orientierte Umsetzung von Tecnotree hat ein entscheidendes Jahr der Transformation, der Resilienz und des Wachstums ermöglicht. Mit einem positiven freien Cashflow in drei aufeinanderfolgenden Quartalen, einem bahnbrechenden Tier-1-Telekommunikationsvertrag in den USA und einer verstärkten Fokussierung auf KI-gestützte Automatisierung haben wir unsere Finanzlage und Marktführerschaft gestärkt. Unsere Initiativen zur Kostenoptimierung übertrafen die Erwartungen. Gleichzeitig sorgen unsere ARR-Expansion und die strategische Verlagerung auf Tier-1- und auf den US-Dollar lautende Märkte für eine skalierbare und rentable Zukunft. Auch im Jahr 2025 bleiben wir dem Ziel verpflichtet, KI-gestützte Innovationen und nachhaltiges Wachstum anzustoßen und unseren Investoren und Kunden einen dauerhaften Mehrwert zu bieten."

Padma Ravichander, CEO, Tecnotree

Zu den wichtigsten Meilensteinen und Geschäftserfolgen des Jahres zählen:

Durch die konsequente Ausführung von fünf bis sieben digitalen Transformationen pro Quartal durch KI/ML konnte Tecnotree seine Produktivität steigern und seine Fähigkeit verbessern, Umsätze effizient zu skalieren.

Gartner® Magic Quadrant for AI in CSPs 2024 erstmalige Anerkennung für unsere KI-gestützten Transformationen in der Telekommunikationsbranche.

Im zweiten Jahr in Folge unter den Top 2 der globalen Anbieter für Telekommunikations-Umsatzmanagement (Precision Reports).

Hervorgehoben in 4 Gartner® HypeCycles und 2 Gartner® Market Guides für digitale Marktplätze von Kommunikationsdienstleistern, Ertragsmanagement und Kundenmanagementlösungen.

Auszeichnung durch Omdia als einer der am schnellsten wachsenden BSS-Anbieter im Jahr 2024 dies bestätigt unsere Stärke gegenüber etablierten Wettbewerbern.

Im Jahr 2024 wurde Tecnotree zum zweiten Mal in Folge als Top-Performer im Nordic Business Diversity Index (Mid-Cap-Segment) ausgezeichnet. Dieser Erfolg bestärkt uns in unserem Engagement, integrative, digital vernetzte Communitys aufzubauen und zugleich starke finanzielle Ergebnisse zu erzielen.

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree führt die Liste der Open API Conformance-Zertifizierungen des TM-Forums mit 59 zertifizierten Open APIs an, darunter 9 echte offene APIs. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erlebnisse und Services zu bieten. Unser agiler und quelloffener digitaler BSS-Stack umfasst das gesamte Spektrum an Geschäftsprozessen (Order-to-Cash) und die Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen und eröffnet Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250226673855/de/

Contacts:

Prianca Ravichander, Tecnotree CMO

E-Mail: marketing@tecnotree.com