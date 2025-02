Lyss - Der Automobilzulieferer Feintool hat im vergangenen Jahr stark unter der Schwäche im europäischen Automarkt gelitten. Der Umsatz ging deutlich zurück und unter dem Strich schrieb das Unternehmen tiefrote Zahlen. Der Umsatz fiel im Jahr 2024 um 15,1 Prozent auf 719,6 Millionen Franken, wie der Lysser Konzern am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. In der grössten Region Europa brach der Umsatz um ein Viertel ein. Schuld waren die Vollbremsung ...

