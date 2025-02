Hytera Communications, ein weltweit führender Anbieter professioneller Kommunikationstechnologien und -lösungen, wird vom 3. bis 6. März seine innovativen 4G/5G-Radio-Access-Network-Lösungen (RAN) auf dem MWC 2025 vorstellen, wobei der Schwerpunkt auf der innovativen Makro-Basisstation liegt. Die 4G/5G-Lösungen von Hytera sind darauf ausgelegt, die wachsende Nachfrage von Mobilfunknetzbetreibern (MNOs) und privaten LTE-Nutzern nach schneller und zuverlässiger Konnektivität zu decken, mit dem Ziel, flexiblere und effizientere Netzbereitstellungs- und Konnektiverfahrungen auf den globalen Kommunikationsmarkt zu bringen.

Die 4G/5G-Breitbandlösungen von Hytera basieren auf einer fortschrittlichen Software- und Hardwarearchitektur, insbesondere der BBU5801M, einer 4G&5G-Dual-Mode-Basisbandeinheit, die bis zu sechs Basisbandkarten, 18 LTE-Zellen und bis zu 5.400 aktive Benutzer unterstützt. Diese Skalierbarkeit stellt sicher, dass Betreiber die wachsende Nachfrage der Nutzer und den steigenden Datenbedarf bewältigen können, indem sie die Zuweisung von Netzwerkressourcen optimieren und die Effizienz des Netzwerks und die Nutzererfahrung insgesamt verbessern. Darüber hinaus unterstützt sie 5G-Netze mit bis zu 12 NR-Zellen und ist sowohl mit Non-Standalone- (NSA) als auch mit Standalone-Architekturen (SA) kompatibel. Diese Flexibilität ermöglicht es den Betreibern, 5G effizienter einzusetzen, wodurch die Bau- und Betriebskosten gesenkt und gleichzeitig die Netzwerkerweiterung und -kommerzialisierung beschleunigt werden.

Die Remote Radio Units RRU5800 und RRU5801 von Hytera unterstützen die gängigen LTE-Frequenzbänder und bieten leistungsstarke Übertragungsfunktionen, die selbst in Umgebungen mit hoher Dichte stabile und effiziente Netzwerke gewährleisten. Mit der RRU5800, die 40 W pro Kanal bietet, und der leistungsstarken RRU5801, die 60 W pro Kanal bietet, bietet Hytera Betreibern flexible Einsatzmöglichkeiten, um den Anforderungen verschiedener Regionen und Netzwerkskalen gerecht zu werden.

Die Technologie von Hytera unterstützt Dual Carrier, Carrier Aggregation, MIMO und 256QAM-Modulation höherer Ordnung und verbessert so die spektrale Effizienz und die Datenübertragungsgeschwindigkeit. Dies führt zu einem stabileren Netzwerkerlebnis, einer geringeren Latenz und einer höheren Bandbreite unerlässlich für Anwendungen wie das Internet der Dinge, Smart Cities und autonomes Fahren, um reibungslose und effiziente Datendienste zu gewährleisten. In kritischen Sektoren garantieren die Lösungen von Hytera Geschäftskontinuität und Echtzeit-Datenübertragung und gewährleisten so eine hohe Serviceverfügbarkeit.

"Die Lösungen von Hytera basieren auf einer dedizierten Architektur, die eine hohe Anpassungsfähigkeit an sich weiterentwickelnde Netzwerke gewährleistet", sagt Yunxia Yang, President of MBB Product Line bei Hytera. "Während 4G LTE auf dem globalen Markt weiterhin stark vertreten ist, bietet 5G ein enormes Potenzial für die Transformation vertikaler Branchen. Als führendes Unternehmen auf dem PMR-Markt (Professional Mobile Radio) und aufstrebende Kraft im Bereich mobiles Breitband wird Hytera weiterhin Innovationen vorantreiben und Betreibern und Branchen skalierbare, leistungsstarke RAN-Lösungen zur Verfügung stellen, die den Konnektivitätsanforderungen der Zukunft gerecht werden."

Hytera ist seit langem ein vertrauenswürdiger Name in der PMR-Branche. Das Unternehmen hat weltweit mehr als 4.000 PMR-Netze eingerichtet und stellt über 18 Millionen Branchennutzern weltweit kritische Kommunikationslösungen zur Verfügung. Aufbauend auf seiner starken PMR-Basis und seiner Expertise bei Multimode-Endgeräten begann Hytera 2015 mit der Forschung und Entwicklung im Bereich 4G-Breitband und bietet seit 2017 Lösungen an, darunter Kernnetze, Basisstationen und Endgeräte. Die 2017 eingeführte MCS-basierte Kommunikationslösung für öffentliche Netze für Betreiber wurde aufgrund der nahtlosen Konvergenz von öffentlichen und privaten Netzen weithin angenommen. Diese Reise hat zu fruchtbaren Partnerschaften und gemeinsamen Erfolgen mit Lieferanten und Kunden geführt und stellt einen entscheidenden Schritt für Hyteras Wachstum im Breitbandsektor dar.

Hytera lädt Mobilfunknetzbetreiber, private LTE-Betreiber, industrielle Anwender sowie Fachleute und Interessenvertreter für unternehmenskritische Kommunikation ein, sich am Stand 6G44 während der MWC25 über die Stärke seines RAN zu informieren.

