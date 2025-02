München (ots) -- "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit 5,2 % MA (14-49)- "Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" mit 6,7 % MA (14-49)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,0 % (14-49)RTLZWEI erzielte am gestrigen Donnerstag einen guten Tagesmarktanteil von 5,0 % MA in der werberelevanten Zielgruppe.In der Primetime erreichte eine neue Folge der Sozialreportage "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" 5,2 % MA (14-49 Jahre).Anschließend in der Late Prime erzielte "Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" 6,7 % MA in Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; 27.02.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 15122 vom 28.02.2025Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5980905