Zu Beginn des Jahres erzielte die 100%ige Tochtergesellschaft MS XTEC GmbH mit einem langjährigen, renommierten Kunden für schwere Off-road-Motoren einen großen Meilenstein: Die Erweiterung des zu liefernden Produktspektrums und die Vertragsverlängerung bis Ende 2030 für Europa und Amerika. Das daraus erwartete kumulierte Geschäftsvolumen für die nächsten sechs Jahre liegt bei über 100 Millionen Euro und bedeutet Wachstum des Unternehmens gegen den Trend der deutschen Wirtschaft.



"Dies untermauert die Vertriebsstrategie der MS Industrie AG zur schrittweisen Reduzierung der Automotive-Lastigkeit bei wachsendem Umsatz. Die Power-Units unseres renommierten Kunden, der nachhaltige und klimaneutrale Lösungen für Antrieb und Energieerzeugung entwickelt, leisten einen maßgeblichen Beitrag zu einer effizienten, stabilen und umweltschonenden Strom- und Energieversorgung, sowohl für Grund- als auch für Spitzenlasten und Notstromversorgungen", so Armin Distel, Vorstand der MS Industrie AG.



Die von MS XTEC gelieferten Komponenten kommen somit bei sicherheitskritischen Anlagen, beispielsweise Krankenhäusern oder Rechenzentren, sowie bei integrierten Antrieben für Schiffe und schwere Landfahrzeuge weltweit zum Einsatz. Dies zeigt, dass die MS Industrie AG mit ihren Präzisions- und Dokumentationsmöglichkeiten für Kunden weltweit attraktiv aufgestellt ist.



Hintergrund:



Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit Kernkompetenz in der hochautomatisierten Metallbearbeitung und Montage ("MS XTEC": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und einer - seit Anfang Juli 2024 minderheitlichen - Kapitalbeteiligung in der Ultraschalltechnik ("MS Ultrasonic": Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen der MS XTEC zählen die weltweite Nutzfahrzeug-Industrie gefolgt von der Baumaschinenindustrie und anderen Heavy-Duty-Anwendungen bis hin zur stationären Energieerzeugung. Die Gruppe erwirtschaftete im Jahr 2023 ein Umsatzvolumen von rund 250 Mio. Euro und erwartet - nach dem Übergangsjahr 2024 - ab 2025 ein Umsatzvolumen von über 150 Mio. Euro mit rund 400 Beschäftigten und zwei Produktionsstandorten in Trossingen / Baden-Württemberg sowie Charlotte / North Carolina (USA).



