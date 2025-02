Hytera Communications (SZSE: 002583), ein weltweit führender Anbieter professioneller Kommunikationstechnologien und -lösungen, wird seine HyTalk MC-Lösung auf dem MWC25 präsentieren, der vom 3. bis 6. März in Barcelona stattfindet. HyTalk MC wurde für kritische Sektoren wie öffentliche Sicherheit, Energie und Verkehr entwickelt und erhöht die betriebliche Effizienz durch zuverlässige, sichere und leistungsstarke Kommunikation, die auf unternehmenskritische Umgebungen zugeschnitten ist.

Die 3GPP-kompatible MCX-Lösung von Hytera integriert eine MCS-Serviceplattform, ein Netzwerkmanagementsystem (NMS), ein einheitliches visualisiertes Dispatching-System und vielseitige Geräte. Mit geschäftskritischen Push-to-Talk- (MCPTT), Daten- (MCData) und Videodiensten (MCVideo) wird für eine sofortige, stabile Kommunikation über Branchen hinweg gesorgt.

HyTalk MC bietet nahtlose Interoperabilität zwischen Netzwerken (TETRA, DMR) und Geräten (Dual-Mode-Funkgeräte, Bodycams, PoC-Geräte) und bricht Kommunikationssilos zwischen Behörden und Organisationen auf. Durch die Einhaltung der MCS-Standardschnittstellen und -Protokolle lässt es sich problemlos in MCS-Breitbandprodukte verschiedener Anbieter integrieren, wodurch die Investitionen der Kunden erhalten bleiben und Flexibilität bei der Bereitstellung geboten wird. Die Rx/N5-Standardschnittstelle gewährleistet die Priorisierung des Datenverkehrs auch in überlasteten Netzwerken.

HyTalk MC verwendet fortschrittliche Verschlüsselungstechnologien wie KMS, SAKKE, ECCSI und AES und gewährleistet so einen End-to-End-Schutz für Sprache, Video und Daten. Ein mehrschichtiges Sicherheitsframework schützt Identität, Anwendungen und Kommunikation und bietet einen robusten Schutz vor Cyber-Bedrohungen. Die Verwaltung von Datenverkehr mit hoher Priorität garantiert unterbrechungsfreie Konnektivität und sorgt für Echtzeit-Situationsbewusstsein bei kritischen Vorgängen.

Die Lösung nutzt die bestehende LTE- und 5G-Infrastruktur, entweder von Betreibern oder im Eigenbesitz, und bietet einen kostengünstigen Weg zu unternehmenskritischen Diensten. Während Regierungen die Konvergenz von PMR und Breitband vorantreiben, gewinnen die MCX-Lösungen an Bedeutung, sind auf globale Standards ausgerichtet und schaffen neue Möglichkeiten in der öffentlichen Sicherheit und im Industriesektor.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach unternehmenskritischer Kommunikation entwickelt sich die 3GPP-konforme MCX-Technologie rasant weiter. Die HyTalk MC-Lösung gewährleistet hohe Zuverlässigkeit, Multimedia-Übertragung in Echtzeit, netzwerkübergreifende Interoperabilität und 5G-Evolutionsfähigkeit und sorgt so für eine nahtlose Kommunikation in Situationen, in denen viel auf dem Spiel steht. Durch die Unterstützung von Technologien wie 5G, IoT und Edge Computing ermöglicht es fortschrittliche Funktionen wie Echtzeitanalysen, vorausschauende Wartung und autonome Abläufe und optimiert so kritische Kommunikationssysteme.

Auf dem MWC25 wird Hytera außerdem das PNC660 vorstellen, ein 5G-MCX-Gerät, das Hyteras einsatzkritisches Portfolio erweitert. Das PNC660 entspricht den 3GPP-Standards und zeichnet sich durch hervorragende Audioqualität, robuste Konnektivität und eine intuitive Benutzeroberfläche aus, wodurch es sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen eignet. Diese Produkteinführung unterstreicht das Engagement von Hytera für zukunftssichere Lösungen, die sich mit den Anforderungen professioneller Anwender weiterentwickeln.

Hytera lädt Behörden der öffentlichen Sicherheit, Mobilfunknetzbetreiber (MNOs), Systemintegratoren und Experten für einsatzkritische Kommunikation ein, die HyTalk MC-Lösung am Stand 6G44 während des MWC25 zu erkunden. Die Teilnehmer können Live-Demonstrationen, praktische Vorführungen und Expertendiskussionen darüber erleben, wie Hytera die kritische Kommunikation verändert.

