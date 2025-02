Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG



Unternehmen: Koenig & Bauer AG

ISIN: DE0007193500



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 28.02.2025

Kursziel: 16,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Fokusprogramm 'Spotlight' sollte in 2025 Turnaround bringen

Koenig & Bauer hat vorgestern vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und die operative Ergebnis-Guidance knapp erfüllt.

Auftragsbestand auf Rekordniveau: Auftragseingänge i.H.v. 1.402,8 Mio. EUR bedeuteten auf Gesamtjahressicht ein Plus von 8,9% yoy (Book-to-bill: 1,10x). Das Unterschreiten des Vorjahreswerts im vierten Quartal (-9,2% yoy) stellt dabei u.E. keine Überraschung dar, sondern begründet sich in einer Normalisierung der Bestellungen im Segment Special, das im Vorjahresquartal von einem Großauftrag der US-Bundesdruckerei profitierte (MONe: dreistelliger Mio.-Euro-Betrag) und nun mit 151,2 Mio. EUR (-43,5% yoy) ein gutes Q4-Ordervolumen einfuhr. Auch legten im Schlussquartal Sheetfed deutlich (+45,1% yoy) und Digital & Webfed solide (+13,9% yoy) zu, was im höchsten Auftragsbestand mündete, den Koenig & Bauer per 31.12. je vorweisen konnte (1.039,8 Mio. EUR).



Ergebnisziel knapp erfüllt: Erlösseitig erzielte das Unternehmen in Q4 mit 454,8 Mio. EUR (+4,4% yoy) einen starken Jahresabschluss, konnte unsere im Hinblick auf die Guidance (ca. 1,3 Mrd. EUR) noch höher gesteckten Prognosen aber nicht ganz erfüllen. Vor allem Digital & Webfed blieb einmal mehr hinter unseren Erwartungen zurück (FY: -8,5% yoy; Q4: -36,9% yoy). Das um Sondereffekte bereinigte operative Konzern-EBIT lag mit 25,8 Mio. EUR dennoch wie avisiert am unteren Ende des Zielkorridors (25-40 Mio. EUR), wozu erwartungsgemäß in Q4 ein überdurchschnittlicher operativer Ergebnisbeitrag aus dem Segment Special (24,0 Mio. EUR) beitrug. Inklusive der Sonderaufwendungen für die Weltleitmesse drupa (10,5 Mio. EUR) sowie für das Fokusprogramm "Spotlight" (50,4 Mio. EUR) fiel das berichtete FY-EBIT mit -35,1 Mio. EUR jedoch geringer aus als erwartet (MONe: -26,6 Mio. EUR). Dies beruht im Wesentlichen auf zusätzlichen Aufwendungen im Zuge der Einstellung des Projekts 'Metal 2.0' für den 2-teiligen Getränkedosendruck, weshalb die Gesamtkosten des "Spotlight"-Programms die avisierte Bandbreite (30-45 Mio. EUR) leicht überstiegen. Für das Gesamtjahr ergab sich ein positiver Free Cashflow, obwohl nach 9M mit -35,8 Mio. EUR noch ein negativer FCF vorlag.



Ausblick bekräftigt Turnaround: Auf Basis des historisch hohen Orderbuchs erwartet der Vorstand trotz konjunktureller Unsicherheiten in 2025 ein leichtes Wachstum auf 1,3 Mrd. EUR. Das operative EBIT soll auf 35 bis 50 Mio. EUR steigen, wobei Spotlight in H1 nochmals Sonderkosten im niedrigen einstelligen Mio.-Euro-Bereich verursachen dürfte. Beide Eckwerte liegen etwas unterhalb unserer bisherigen Prognosen, sodass wir diese moderat senken. Für 2026 sieht das Unternehmen nach wie vor Erlöse i.H.v. ca. 1,5 Mrd. EUR bei einer operativen EBIT-Marge von rund 6% als möglich an, die Planzahlen des Unternehmens sind aufgrund der geopolitischen Entwicklungen mit einem Konzernerlös zwischen 1,4-1,5 Mrd. EUR und einer operativen EBIT-Marge zwischen 5-6% aber etwas niedriger angesetzt, was sich weitgehend mit unseren Erwartungen deckt.



Fazit: Koenig & Bauer befindet sich weiterhin in einer Umbruchphase. Die Weichen für einen kräftigen Turnaround in 2025 ff. scheinen nun zwar gestellt, dennoch sind vor dem Hintergrund der fragilen konjunkurellen und weltpolitischen Lage sowie der nach wie vor laufenden Optimierungsvorhaben Rückschläge u.E. nicht auszuschließen. Wir erachten das Chance-Risiko-Verhältnis demzufolge derzeit als ausgewogen und bestätigen die Empfehlung 'Halten' sowie unser Kursziel von 16,00 EUR.

