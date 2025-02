wO Börsenlounge: Dell | Bitcoin | Allianz - kommt jetzt der Tech-Crash?

Trotz guter Zahlen mussten die Aktien von Nvidia und Vistra deutliche Rückschläge verkraften. Während der Dow Jones im Plus schloss, musste die Nasdaq den nächsten Rückschlag verkraften. Sehen wir jetzt einen Tech-Crash?Bitcoin - Tipp von Michael Saylor Der Bitcoin erlebt einen signifikanten Rückgang. Der Preis fiel unter die Marke von 80.000 US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 7 Prozent entspricht. Seit seinem Höchststand von 109.350 US-Dollar im Januar hat Bitcoin damit rund 25 Prozent an Wert verloren. Geht es noch weiter bergab? Allianz - höhere Dividenden gegen Stagnation Die Allianz hat 2024 richtig abgeliefert! Der Versicherungsriese hat im Tagesgeschäft so viel verdient wie …

