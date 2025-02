Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA37958K1093 Global Battery Metals Ltd. 28.02.2025 CA37958K2083 Global Battery Metals Ltd. 03.03.2025 Tausch 10:1CA82706E1043 Silicon Metals Corp. 28.02.2025 CA82706E2033 Silicon Metals Corp. 03.03.2025 Tausch 2:1