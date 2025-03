Alzchem ist und bleibt einer der Super-Bullen auf dem heimischen Kurszettel. Der Spezialchemiekonzern ist auf Wachstumskurs und profitiert dabei auch vom Rüstungsboom. Aixtron leidet dagegen weiter unter der Nachfrageschwäche in der Chipbranche - die Aktie notiert auf einem Mehrjahrestief. Berentzen arbeitet am eigenen Comeback. Noch wartet viel Arbeit auf den Vorstand, doch am Ende könnte der Kultmarke der nachhaltige Turnaround gelingen. Eine kurze Bestandsaufnahme! "Das erfolgreiche Geschäftsjahr ...

