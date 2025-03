DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: Ergebnisse der HV der Artnet AG

Monheim am Rhein (pta/03.03.2025/08:45) - Monheim, 3. März 2025 - Die Hauptversammlung (HV) der Artnet AG (Artnet) am 27. Februar 2025 endete mit gemischten Ergebnissen. Bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder wurden mit Rory Normanton (Artfacts/Ocula) und Roy Israel (privater Finanzier von Artnet) zwei qualifizierte Mitglieder vorgeschlagen und gewählt, die auch die Weng Fine Art AG (WFA) auf ihrer Vorschlagsliste hatte. Dagegen hatte sich die WFA ausdrücklich gegen die erneute Aufstellung von Pascal Decker für den Aufsichtsrat (AR) ausgesprochen, da dieser für die große Zahl der Missstände und Verfehlungen bei Artnet während seiner mehr als sechsjährigen Amtszeit als AR-Vorsitzender mitverantwortlich ist. Ziel der WFA war es daher, einen Aufsichtsrat zu wählen, der für einen Neuanfang, für Shareholder Value und für eine ernsthafte Corporate Governance bei Artnet steht.

Die WFA hatte noch am Abend des 26. Februar ein Arrangement mit den Vertretern der Galerie Neuendorf AG getroffen, das eine gemeinsame Liste von AR-Kandidaten enthielt. Diese Vereinbarung wurde jedoch von der Familie Neuendorf mitten in der Nacht vor der HV wieder in Frage gestellt. In der Kürze der Zeit bis zum Beginn der HV fehlte dann die Zeit für neue Verhandlungen.

Vom Investor Andrew Wolff, der sich weiteren Einfluss auf Artnet sichern will, wurde die WFA kurz vor dem HV-Termin unter Druck gesetzt, ihm bis zum 27. Februar, 9.00 Uhr, ihre Artnet-Aktien exklusiv für mehrere Monate anzubieten. Während der von der WFA geforderte Preis von 11 EUR/Aktie in diesem Memorandum of Understanding enthalten war, machten andere Konditionen die noch nicht bindende Offerte für die WFA weniger attraktiv. Es fehlte in der Nacht vor der HV die Zeit, das Papier mit dem AR der WFA und ihrem Anwalt zu diskutieren, so dass der Vorstand der WFA eine Unterschriftsleistung im Sinne seiner eigenen Aktionäre verweigern musste. Daraufhin entschied sich der Private Equity Investor Wolff einen neu zusammengestellten AR aus nur drei Personen auf der Artnet HV vorschlagen zu lassen, in dem ein Repräsentant der WFA fehlte. Für diesen Vorschlag erhielt er erstaunlicherweise die Stimmen der Galerie Neuendorf AG & Friends, obwohl sie vorher einen völlig anders zusammengesetzten 5er-AR in der HV-Einladung vorgeschlagen hatten.

Rüdiger K. Weng, Vorstand der WFA: "Warum die Familie Neuendorf ihre eigene Position aufgegeben, sich in die Arme des Private Equity Investors begeben und dabei zugelassen hat, dass kein Familienmitglied mehr Aufsichtsrat von Artnet ist, ist uns unerklärlich. Wir hatten der Familie dagegen zwei von fünf AR-Sitzen angeboten."

Die anderen für die WFA wichtigen Beschlüsse der Artnet-Hauptversammlung wurden in ihrem Sinne getroffen und verbessern die Position für die WFA bei der Platzierung ihrer Artnet-Beteiligung erheblich.

Ein weiterer Aspekt der Artnet-HV war, dass auf der Versammlung das Unternehmen Art Technology Holding aus dem Silicon Valley, USA, erklärt hat, ein Übernahmeangebot von Artnet prüfen zu wollen.

Rüdiger K. Weng, Vorstand der WFA: "Wir werden uns weiter darum bemühen, den größten Teil unserer Artnet-Beteiligung im Sinne unserer Aktionäre bestmöglich zu verwerten und sehen dafür jetzt ein günstigeres Umfeld."

Über die Weng Fine Art

Die Weng Fine Art AG (WFA) ist ein führendes Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und ist seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit vier Geschäftsbereichen und einem Team aus Kunst-, Finanz- und Digital Experten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Pablo Picasso, Henri Matisse, Edvard Munch, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Andy Warhol, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Ai Weiwei, Damien Hirst und Robert Longo.

Die Weng Fine Art konzentriert sich auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX AG betreibt die WFA unter der Marke "Weng Contemporary" ein E-Commerce-Geschäft für limitierte serielle Kunstwerke der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Die Weng Fine Art ist zudem der größte Aktionär der Artnet AG, dem weltweit führenden Daten- und Informationsanbieter für den Kunstmarkt.

Zusammen mit Partnern aus der Finanz- und Technologieindustrie beteiligt sich die WFA auch an der Entwicklung des digitalen Kunstmarkts auf Basis der Blockchain-Technologie, um den Zugang für Sammler und Investoren zum Kunstmarkt zu erleichtern und Transparenz für Kunst als Anlageklasse zu schaffen. Weitere Informationen unter: www.wengfineart.com

