Zürich - Der Technologiekonzern ABB baut die Produktion in den USA weiter aus. Für insgesamt 120 Millionen US-Dollar sollen zwei Werke in Tennessee und Mississippi erweitert werden, um der steigenden Nachfrage in den Bereichen Rechenzentren und Versorgungsunternehmen gerecht zu werden. Mit einer Investition von 80 Millionen werden dabei 50 neue Arbeitsplätze im Werk in Selmer (Tennessee) geschaffen, wie ABB am Montag mitteilte. Mit Mitteln in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...