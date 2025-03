The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.03.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.03.2025ISIN NameAU0000291494 RED HAWK MINING LTD.CNE1000019K9 HAITONG SECURITIES H YC 1DE000CZ45ZD4 COBA MTH S.P67FR0000035818 ESKER S.A. INH. EO 2GB00BFM6WL52 RBG HOLDINGS PLC LS-,002GB00B60BWY28 HUMMINGBIRD RESOUR.LS-,01NL00150005Z1 PRYME N.V EO -,05SE0000697948 ARCTIC MINERALS AB SK 2US2908464017 EMCORE CORP. NEW O.N.US45667G1031 INFINERA CORP. DL -,001US74052F1084 PREMIER FINL CORP. DL-,01XS2675718725 LEVERAGE SHA ETP 2071