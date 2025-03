DJ PTA-Adhoc: Weng Fine Art AG: Abschluss einer unverbindlichen Absichtserklärung im Hinblick auf artnet AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Monheim am Rhein (pta/03.03.2025/20:30) - Monheim am Rhein, 03.03.2025 (20:30): Die Weng Fine Art AG (die "Gesellschaft") hat heute eine unverbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit der Art Technology Holdings, San Francisco, USA ("ATH"), über die mögliche Abgabe eines öffentlichen Übernahmeangebots durch ATH an die Aktionäre der artnet AG, Berlin ("Artnet"), mit einer Gegenleistung in Höhe von 11 Euro je Artnet-Aktie und die Andienung der von der Gesellschaft gehaltenen Artnet-Aktien im Rahmen eines solchen Übernahmeangebots geschlossen. Ob ATH den Aktionären von Artnet ein öffentliches Übernahmeangebot unterbreitet und damit eine Veräußerung der von der Gesellschaft gehaltenen Artnet-Aktien an ATH zu dem genannten Kaufpreis erfolgen kann, ist noch unsicher und hängt insbesondere von den Ergebnissen weiterer Prüfungen durch ATH ab.

Kontakt (mitteilende Person):

Rüdiger K. Weng

Vorstand

Weng Fine Art AG

Rheinpromenade 13

40789 Monheim am Rhein

Tel.: 49 (0)2173 690 8700

www.WengFineArt.com

(Ende)

ISIN(s): DE0005181606 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, m:access in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

