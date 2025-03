Orell Füssli AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Medienmitteilung Orell Füssli übernimmt die Verlag SKV AG und baut ihre Position im Schweizer Bildungsmarkt weiter aus Zürich, 04.03.2025 - Die Orell Füssli Gruppe übernimmt die Verlag SKV AG, eine führende Schweizer Anbieterin von Lernmedien für die kaufmännische und betriebswirtschaftliche Bildung. Die Übernahme stellt einen weiteren Schritt in der Umsetzung der Wachstumsstrategie im attraktiven Lernmedienmarkt dar und stärkt die Position von Orell Füssli in der Schweizer Bildungsbranche. Der Bedarf an Lehr- und Lernmedien ist gross und bietet vielfältige Potenziale, die heute noch nicht ausgeschöpft werden. Mit der Akquisition baut Orell Füssli das bestehende Verlagsportfolio deutlich aus, welches bereits heute unter anderem Lernmedien für verschiedene Schul- und Ausbildungsstufen sowie juristische Medien umfasst, und stärkt damit die Position als führender privater Lernmedienanbieter in der Schweiz. Das Verlagsprogramm des SKV stellt eine ideale Ergänzung zum bereits bestehenden Angebot von Orell Füssli dar und bleibt unter seiner starken eigenen Marke im Markt bestehen. Der Verlag SKV wird am Standort Zürich vom bestehenden Management-Team weitergeführt und alle Mitarbeitenden werden übernommen. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Daniel Link, CEO Orell Füssli: «Die Übernahme der Verlag SKV AG unterstreicht unseren strategischen Fokus auf das Thema Bildung und ermöglicht es unserem Unternehmen, das Dienstleistungsangebot zu erweitern und unseren Kundenstamm insbesondere bei Themen der kaufmännischen Grundausbildung zu vergrössern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den kompetenten und motivierten Kolleginnen und Kollegen des Verlags SKV. Unser kombiniertes Wissen wird uns neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Angeboten für Lernende und Lehrpersonen im Schweizer Schulsystem eröffnen.» Sascha M. Burkhalter, CEO des Kaufmännischen Verbands Schweiz ergänzt: «Bildung und lebenslanges Lernen sind fest in der DNA des Kaufmännischen Verbands Schweiz und seiner Tochtergesellschaft Verlag SKV verankert. Mit Orell Füssli haben wir einen idealen und vertrauenswürdigen neuen Eigentümer gefunden, mit dem sich der Verlag SKV auf dem Schweizer Lernmedienmarkt optimal weiterentwickeln und nachhaltige Bildungsstrategien verfolgen kann.» Über den Verlag SKV Der Verlag SKV ist ein etablierter und zukunftsorientierter Lernmedien-Verlag: Nach dem Motto «Das Lernen ändern. Das Ändern lernen.» publiziert er seit 1925 Lehrmittel und Fachbücher für die kaufmännische und betriebswirtschaftliche Bildung. Die Lernmedien des Verlags SKV stehen für qualitativ hochwertige Lerninhalte, die das Wissen erweitern, die Kreativität anregen und das kritische Denken schärfen. Das Portfolio umfasst unter anderem Print-Titel und mit der LERN:GALAXIE zudem eine digitale Lernplattform für die kaufmännische Grundausbildung und weitere Bildungsgänge. Der Verlag SKV mit Sitz in Zürich zählt 15 engagierte Mitarbeitende und erzielte letztes Jahr einen Umsatz im mittleren einstelligen Millionenbereich. Kontakt

Orell Füssli AG

Tel. +41 44 466 72 94

media@orellfuessli.com Orell Füssli ist eine Pionierin in den Bereichen Sicherheit und Bildung. Als Expertin für Sicherheitslösungen für Staat und Bürger und als führendes Schweizer Unternehmen im Buchhandel unterstützt Orell Füssli ihre Kundinnen und Kunden mit einem einzigartigen und kundenspezifischen Angebot.



Als führende Systemanbieterin für Sicherheitstechnologien und Identifikationssysteme und als langjährige Partnerin von Staaten setzt Orell Füssli technologische Standards sowohl in analogen als auch digitalen Anwendungen. In den Bereichen Sicherheitsdruck und Serialisierung bietet Orell Füssli innovative Druckverfahren und Dienstleistungen, um Banknoten, Wert- und Identitätsdokumente zu erstellen und erfolgreich zu schützen.



Verifizierbare digitale Nachweise stellen ergänzend ein neues, relevantes Geschäftsfeld mit grossem internationalen Potential dar, welches in den kommenden Jahren durch Procivis, einem Tochterunternehmen von Orell Füssli, entwickelt werden soll.



Im Buchhandel ist die Orell Füssli AG mit 50% an der Orell Fu¨ssli Thalia AG beteiligt, die mit ihren attraktiven Gross- und Spezialbuchhandlungen ein breites Einkaufserlebnis rund ums Buch anbietet. Als Omnichannel-Unternehmen ist es mit einem umfassenden Angebot an Filialen in der Deutschschweiz und mit verschiedenen E-Commerce-Dienstleistungen im Markt präsent. Für Bibliotheken und Unternehmen erbringt Orell Füssli Thalia AG Logistik- und Serviceleistungen.



Mit ihren Verlagen konzentriert sich Orell Füssli auf Lernmedien, Juristische Medien sowie unterhaltende und Wissen vermittelnde Kinderbücher.



Orell Fu¨ssli wurde vor über 500 Jahren gegründet und erzielt mit rund 660 Mitarbeitenden und Standorten in fünf La¨ndern einen Umsatz von rund CHF 250 Mio. Orell Füssli ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol OFN kotiert.

