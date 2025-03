Die Aktie von BASF ist gestern erstmals seit mehreren Monaten wieder über die Marke von 50,00 Euro geklettert. In einem freundlichen Marktumfeld erhielten die Anteilscheine des Chemieriesen auch Unterstützung von verschiedenen Seiten. So gab es positive Konjunkturdaten und Goldman Sachs und die Deutsche Bank rieten zum Kauf. In China ist der Einkaufsmanagerindex im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Punkte auf 50,2 Zähler geklettert. Die zuvor von Bloomberg befragten Volkswirte hatten nicht mit einer ...

