Vulcan Energy treibt die Arbeiten am Lithiumprojekt sowie bei der Erschließung geothermischer Energie voran und hat nunmehr eine V20-Bohranlage am Standort Schleidberg mobilisiert sowie seismische Untersuchungen für das geothermische BASF-Projekt in Ludwigshafen gestartet. Trotz noch ausstehender vollständiger Projektfinanzierung hält Vulcan das operative Momentum aufrecht, gestützt durch eine solide Liquiditätsposition von EUR 97,1 Mio. per Ende 2024. Damit bleibt das Unternehmen auf Kurs zur Umsetzung von Phase Eins. mwb researchs Analysten bestätigen ihr Kursziel von EUR 12,50 und ihre Kaufempfehlung, was ihre Überzeugung in Vulcans Fähigkeit spiegelt, die vollständige Projektfinanzierung zu sichern. Das letzte vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vulcan%20Energy%20Resources