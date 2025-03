Nach der volatilen Sitzung am Freitag hat sich die BASF-Aktie gestern mit einem Plus von 1,6% wieder an die 50-Euro-Marke herangeschoben. Rückblick: Der Chemiekonzern BASF hatte am Freitag die endgültigen Jahreszahlen vorgelegt, worauf die Aktie zunächst unter Druck geriet. Nach dem frühen Tagestief bei 47,45 EUR drehten die Kurse jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...