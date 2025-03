Schlag auf Schlag geht es zurzeit in der wechselvollen Geschichte um Weng Fine Art (WFA) und dem Kunstdatenunternehmen Artnet. Nachdem Großaktionär WFA um Vorstand Rüdiger K. Weng bei der turbulenten Artnet-Hauptversammlung (HV) am 27. Februar 2025 in Berlin scheinbar noch den Kürzeren gezogen hatte und ihm der Einstieg in den Aufsichtsrat von Artnet nicht gelang, scheint es nun auf eine von Weng ...

