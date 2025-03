Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Illumina | Fresenius | Bilfinger - können sich Anleger vor dem Handelskrieg schützen - - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Leitindex im Bann der Strafzölle So schlagen Kanada und China zurück Illumina das erste US-Opfer von Donald Trump Die 10 Dividenenstärksten US-Aktien über 10 Milliarden $ Marketcap Okta - Zahlen lesen sich gut Nuscale - Umsatz und Verlust weiten sich aus TSMC - neue Investitionen in den USA Plug Power - kommen die Zahlen heute - Abbvie - Topdeal mit Gubra Thales - gute Zahlen BYD - Kapitalerhöhung ist durch Eutelsat - der Wahnsinn geht weiter Fresenius - Anteil an FMC ist verringert Continental - Zahlen und Abspaltung im Bann der Strafzölle Telekom - nächste Hardware: Drohnen-Antenne Bilfinger - Zahlen machen Lust auf mehr Evotec - Aktie trotz guter Nachricht im Minus Musterdepot - Zoll-Zwist hinterlässt seine Spuren Zuschauerfragen