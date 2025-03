© Foto: DALL*E

Die Aktien von Nvidia haben am Montag fast neun Prozent an Wert verloren und sind auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten gefallen. Auch andere KI-Aktien haben hohe Kursverluste erlitten. Ist der Hype vorbei?Mizuho-Analyst Jordan Klein erklärte, dass es sich hierbei um eine Fortsetzung des Trends der letzten Woche handele. "Das ist mehr von dem, was wir letzte Woche gesehen haben", sagte er und sprach von einer "Entspannung des KI-Trades". Seit seinem Höchststand am 6. Januar 2025 hat Nvidia rund 900 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung eingebüßt. Das Unternehmen, das noch Anfang des Jahres mit 3,66 Billionen US-Dollar bewertet wurde, ist nun nur noch 2,79 Billionen US-Dollar …