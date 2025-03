TX Group / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Jahresabschluss 2024 zeigt gemischtes Bild - Martin Kall tritt nach 20 Jahren in der Gruppe aus dem Verwaltungsrat zurück



05.03.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Jahresabschluss 2024 der TX Group zeigt ein gemischtes Bild: Die SMG Swiss Marketplace Group (TX Group hält 30.7%) hat sich sehr erfreulich entwickelt. JobCloud (50%) konnte auch in einem schwierigen Marktumfeld ein gutes Ergebnis erwirtschaften. Die Medienunternehmen Tamedia, 20 Minuten und Goldbach gehen durch eine tiefgreifende Transformation. Nach über zwanzig Jahren in der Gruppe zieht Martin Kall sich aus dem Verwaltungsrat zurück. Der Generalversammlung wird die Neuwahl von Miriam Meckel beantragt. Wichtigste Ergebnisse



Organisatorische Hinweise Analystenkonferenz auf Englisch heute, 5. März 2025 Zeit 14:00 Uhr Ort Werdstrasse 21, 8004 Zürich (hybrid) Anmeldung investor.relations@tx.group Bitte beachten Sie, dass der Anmeldeprozess einige Minuten in Anspruch nehmen kann. Fragen können während der Q&A-Session nach der Präsentation gestellt werden, indem Sie in den Q&A-Chat von Zoom schreiben. Kontakt

Ursula Nötzli, Chief Communications & Sustainability Officer, ursula.noetzli@tx.group Über die TX Group

Die TX Group bildet ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen, die einer breiten Nutzerschaft Informationen, Orientierung, Unterhaltung sowie Hilfestellungen für den Alltag bieten. Die Wurzeln liegen in der Publizistik mit den vielfältigen Zeitungen von Tamedia sowie den Medien von 20 Minuten. Ergänzt wird das Portfolio durch die Werbevermarkterin Goldbach. Die TX Group ist Ankeraktionärin der SMG Swiss Marketplace Group und von JobCloud, hält Mehrheitsbeteiligungen an Doodle und Zattoo und ist durch TX Ventures als Investorin im Bereich Fintech engagiert. Das 1893 gegründete Unternehmen ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert.

www.tx.group

Ende der Adhoc-Mitteilung