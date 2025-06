Zürich - In der Schweiz gibt es ab Ende Jahr keine täglich erscheinende Gratiszeitung mehr: Die TX Group stellt die Printversion von «20 Minuten» ein. Bis zu 80 Vollzeitstellen sollen dabei in Redaktion und Verlag abgebaut werden. Der Grund für die Einstellung seien die sinkenden Erträge im Printgeschäft, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die aktuell separat geführten Redaktionen in der Deutsch- und Westschweiz werden zu einer nationalen ...

