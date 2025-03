Luzern - Die Aktien des angeschlagenen Stahlkochers Swiss Steel werden per 6. Juni von der Börse verschwinden. Der letzte Handelstag wird der 5. Juni sein, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation (SER) habe dem Gesuch zur Dekotierung am Vortag stattgegeben, erklärte Swiss Steel. Mitte Februar hatten die Aktionäre für eine freiwillige Dekotierung von der Schweizer Börse gestimmt. Durch die umfangreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...