Eurobattery Minerals' Tochtergesellschaft FinnCobalt und ABB unterzeichnen Vereinbarung zur Förderung nachhaltiger Bergbaulösungen mit Technologien zur Elektrifizierung, Instrumentierung, Automatisierung und Digitalisierung



Stockholm, 5. Märtz 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery" oder die "Unternehmen") gibt bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy ("FinnCobalt") heute eine Absichtserklärung (LOI) mit ABB Oy ("ABB") unterzeichnet hat, um nachhaltige Bergbaulösungen mit innovativen technologischen Lösungen für Elektrifizierung, Instrumentierung, Automatisierung und Digitalisierung (EIAD) voranzutreiben. ABB Oy, ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich Elektrifizierung und Automatisierung, und FinnCobalt Oy, ein wichtiger Akteur in der Bergbauindustrie und Teil von Eurobattery Minerals,haben als ersten Schritt eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit an einem transformativen Projekt unterzeichnet, das darauf abzielt, die Bergbaupraktiken durch EIAD zu revolutionieren. Eine transformative Vision für den Bergbau ABB und FinnCobalt haben beide die Absicht: Entwickelung eines technischen und logistischen Rahmenwerks für zukünftige Bergbauaktivitäten.

Nutzung von EIAD-Technologien, um die Betriebseffizienz, Sicherheit und ökologische Nachhaltigkeit zu verbessern.

Schaffung eines Grundsteins für einen möglichen Liefervertrag, der eine langfristige Zusammenarbeit bedeuten würde. "Diese Partnerschaft verkörpert unsere Vision, den Bergbau durch Spitzentechnologie neu zu definieren und gleichzeitig unser unerschütterliches Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation beizubehalten", sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. Leistungsumfang ABB wird eine Vorstudie und technologische Evaluierung zu den wichtigsten EIAD-Bereichen durchführen: Elektrifizierung: Erstellen von Netzberechnungen, Kompensationsuntersuchungen und Hilfsenergiebewertungen.

Automatisierung: Verfassen technischer Regeln, Systemdiagramme und Cybersicherheitslösungen.

Digitalisierung: Erstellen detaillierter, auf den Bergbau zugeschnittener Datenbank- und Systembeschreibungen.

Instrumentierung: Standardisierung der Überwachungsgeräte hinsichtlich Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Umsetzbare Erkenntnisse und Empfehlungen werden es FinnCobalt ermöglichen, fortschrittliche Technologien nahtlos in seinen Bergbaubetrieb zu integrieren. An vorderster Front für verantwortungsvollen Bergbau "Unsere Partnerschaft mit ABB wird einen neuen Industriestandard setzen, indem wir technologische Innovation mit unseren Nachhaltigkeitszielen kombinieren", sagte Ilari Kinnunen, Geschäftsführer von FinnCobalt. "Gemeinsam streben wir danach, eine Mine zu schaffen, die weltweit einen neuen Maßstab für verantwortungsvolle und nachhaltige Rohstoffgewinnung setzt." "ABB freut sich über die Zusammenarbeit mit FinnCobalt bei dieser wichtigen Initiative, die unser gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit widerspiegelt. Wir sind davon überzeugt, dass unsere vereinte Fachkompetenz den Weg für eine verantwortungsvollere und produktivere Zukunft des Bergbaus ebnen kann. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit", sagte Fredrik Grankull, Local Business Line Manager, ABB Process Industries in Finnland. Über EIAD in der Bergbauindustrie Technologien im Zusammenhang mit Elektrifizierung, Instrumentierung, Automatisierung und Digitalisierung verändern die Bergbauindustrie und bieten Vorteile wie eine geringere Umweltbelastung, verbesserte Arbeitssicherheit und gesteigerte Betriebseffizienz. Durch diese Zusammenarbeit möchten ABB und FinnCobalt - Teil von Eurobattery Minerals - den Wert der Integration von EIAD-Lösungen in den Bergbau aufzeigen und so sowohl Rentabilität als auch Nachhaltigkeit sicherstellen. Über ABB ABB ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich Elektrifizierung und Automatisierung mit dem Ziel, eine nachhaltigere und ressourcenschonendere Zukunft zu ermöglichen. Durch die Verknüpfung seiner Fachkompetenz im Bereich Engineering und Digitalisierung unterstützt ABB Branchen dabei, Höchstleistungen zu erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger zu werden, um ihre Leistung zu übertreffen. Bei ABB nennen wir dies "Engineered to Outrun". Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt weltweit rund 110.000 Mitarbeiter. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und der Nasdaq Stockholm (ABB) notiert. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



