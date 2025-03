© Foto: picture alliance/dpa | Oliver Berg

Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer rechnet auch für das Jahr 2025 mit einem weiteren Rückgang des operativen Gewinns. Grund dafür ist vor allem die anhaltende Schwäche im Agrargeschäft. Laut den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen erwartet Bayer ein bereinigtes EBITDA von 9,3 bis 9,8 Milliarden Euro, was unter dem Vorjahreswert von 10,1 Milliarden Euro liegt. Analysten hatten mit dieser Entwicklung gerechnet, wobei die Konsensschätzungen eher am unteren Ende der Spanne angesiedelt sind. Im Jahr 2024 war der operative Gewinn bereits um 13,5 Prozent gesunken, was neben Problemen im Agrarsektor auch auf rückläufige Einnahmen beim Pharmablockbuster Xarelto zurückzuführen war. Auch der Umsatz …