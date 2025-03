EQS-Ad-hoc: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Prognose

GFT Technologies SE: GFT Technologies SE veröffentlicht Prognose 2025



05.03.2025 / 19:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GFT Technologies SE veröffentlicht Prognose 2025 Stuttgart, 5. März 2025 - Der Verwaltungsrat der GFT Technologies SE hat heute die Planung für das Geschäftsjahr 2025 verabschiedet. Demnach erwartet GFT für das Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 7 Prozent auf 930 Mio. Euro und einen Rückgang des bereinigten EBIT um 12 Prozent auf 68 Mio. Euro. Das EBT wird voraussichtlich um 8 Prozent auf 60 Mio. Euro sinken. Die Umsatz- und bereinigte EBIT-Prognose entspricht den Markterwartungen, während die EBT-Prognose deutlich hinter den Markterwartungen zurückbleibt. Höhere Investitionen, zusätzliche Effizienzmaßnahmen und höhere Beiträge in die Sozialversicherungssysteme verschiedener Ländern wirken sich sowohl auf das bereinigte EBIT als auch auf das EBT belastend aus. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte GFT nach vorläufigen Berechnungen ein Umsatzwachstum von 10 Prozent auf 870,92 Mio. Euro (2023: 788,87 Mio. Euro) und eine Steigerung des bereinigten EBIT um 6 Prozent auf 77,44 Mio. Euro (20223: 73,33 Mio. Euro). Das EBT sank erwartungsgemäß um 4 Prozent auf 65,01 Mio. Euro (68,00 Mio. Euro). Beide Ergebnisgrößen profitierten von einem positiven Einmalertrag in Höhe von 10 Mio. Euro im Jahr 2024. Erläuterungen zu den in dieser Ad-hoc-Mitteilung verwendeten Finanzkennzahlen (EBT und bereinigtes EBIT) finden Sie auf der GFT-Website unter www.gft.com/de/de/about-us/investor-relations/leistungskennzahlen . Ihr Kontakt:



Andreas Herzog

Head of Investor Relations & CSR Compliance

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

T +49 711 62042-383

Andreas.Herzog@gft.com

www.gft.com



Ende der Insiderinformation



05.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com