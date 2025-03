Anzeige / Werbung Pioneer AI Foundry (WKN: A411W8) definiert KI-gesteuerte Investitionen neu durch seine Partnerschaft mit StreaksAI PLC, einem führenden Unternehmen für autonome KI-Agententechnologien. Der neueste Fokus von StreaksAI? AROK - ein KI-gesteuerter Handelsagent, der den digitalen Vermögensmarkt revolutionieren wird. ?? KI ist nicht mehr die Zukunft des Investierens - sie ist die Gegenwart. AROK nutzt autonome KI-Agenten, um rund um die Uhr hocheffiziente, ertragsgenerierende Trades zu identifizieren und auszuführen. Im Gegensatz zu traditionellen Investmentstrategien, die durch menschliche Entscheidungsfindung und Handelszeiten begrenzt sind, arbeitet AROK mit Maschinenpräzision und passt sich kontinuierlich den Marktbedingungen an. Pioneer AI-Aktie explodiert um über 2.000 % nach KI-Transformation MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS! ?? Haben Sie den KI-Boom verpasst? Dies könnte Ihre letzte Chance sein. Seit der strategischen Neuausrichtung auf agentische KI und autonome KI-gesteuerte Automatisierung ist die Aktie von Pioneer AI Foundry um über 2.000 % gestiegen - ein klares Zeichen für das Vertrauen des Marktes in die langfristige KI-Strategie des Unternehmens. ?? Warum Investoren in Scharen einsteigen: Agentische KI ist die Zukunft. Pioneers Wandel in diesen Bereich hat enormes Wachstumspotenzial freigesetzt und institutionelle wie private Investoren angezogen.

First-Mover-Vorteil. Während Konkurrenten erst anfangen, sich mit KI im Finanzwesen zu beschäftigen, setzt Pioneer bereits umsatzgenerierende KI-Agenten ein.

Rasantes Marktwachstum. Mit einem prognostizierten Anstieg des autonomen KI-Marktes auf 28,5 Milliarden Dollar bis 2028 ist Pioneer an vorderster Front dieser Transformation positioniert. ?? Der Markt entdeckt das Potenzial von KI-Finanztechnologien - werden Sie dabei sein? Autonomer KI-Markt explodiert - AROK an vorderster Front Der globale Markt für autonome KI und KI-Agenten wurde 2022 auf 3,93 Milliarden Dollar geschätzt und soll bis 2028 auf 28,5 Milliarden Dollar anwachsen, mit einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 42,8 %. KI-gesteuerte Investment-Automatisierungsplattformen wie AROK profitieren enorm von diesem Wachstum, indem sie maschinengesteuerte Effizienz und KI-native Handelsstrategien nutzen. (grandviewresearch.com, marketsandmarkets.com) AROK: Die Zukunft des KI-gestützten Tradings ist da Entwickelt für die digitale Vermögenswirtschaft, ist AROK eine KI-gesteuerte Investment-Automatisierungsplattform, die Handelsstrategien revolutionieren wird. ? Echtzeit-Sentiment-Analyse - AROK scannt riesige Mengen an Marktdaten und sozialen Stimmungen (einschließlich X, ehemals Twitter), um Trends zu identifizieren, bevor menschliche Händler reagieren können. ? Maschinelles Lernen für Trading - Entwickelt mit Metas Open-Source-KI Llama, interpretiert AROK autonom Marktbedingungen, optimiert Strategien und führt Trades vollständig ohne menschliches Eingreifen aus. ? Rund um die Uhr aktiv, dynamisch anpassend - Im Gegensatz zu traditionellen Fonds, die an Marktöffnungszeiten gebunden sind, arbeitet AROK 24/7 und nutzt ständig Marktineffizienzen und Arbitragemöglichkeiten. Warum das wichtig ist: Die globale Vermögensverwaltungsbranche überstieg 2023 111 Billionen Dollar, doch traditionelle Fonds sind weiterhin durch veraltete Strukturen eingeschränkt. AROK automatisiert das Investieren und bietet eine agile, KI-gesteuerte Alternative zu herkömmlichen Fonds.

Investoren zeigen großes Interesse - AROK wächst rasant Seit seinem Start im Oktober 2024 hat AROK bereits über 1,5 Millionen CAD an Investorengeldern gesichert, was das wachsende Vertrauen in KI-gesteuertes Trading widerspiegelt. Mit einer 2 %-Verwaltungsgebühr und einer einjährigen Sperrfrist bietet AROK eine attraktive Alternative zur klassischen Vermögensverwaltung. ?? AROKs Wettbewerbsvorteile gegenüber traditionellen Investmentstrategien: Handel ohne Emotionen: AROK trifft ausschließlich datenbasierte Entscheidungen und maximiert Gewinne in volatilen Märkten.

Direkte Interaktion mit digitalen Communities: AROK analysiert aktiv Stimmungen auf X (ehemals Twitter) und passt seine Handelsstrategien entsprechend an.

Volle Kontrolle für Investoren: Alle Gelder verbleiben sicher in den Krypto-Wallets der Investoren, während AROK eigenständig Transaktionen durchführt. "Menschen handeln mit Emotionen. AROK handelt mit Daten." - Léo Mercier, Gründer von AROK VC KI & Krypto: Die ultimative Marktrevolution KI-Agenten sind keine Zukunftsvision mehr - sie gestalten die Finanzwelt bereits aktiv um. Institutionelle Investoren setzen zunehmend auf KI-gestützte Marktanalysen und automatisierte Handelsausführungen, die Nachfrage nach KI-basierten Investmentlösungen wächst rasant. ?? Die KI-Revolution an den Finanzmärkten ist in vollem Gange: 57 % der institutionellen Investoren planen, ihr Krypto-Engagement auszubauen , da KI die Marktanalyse revolutioniert. ( thestreet.com )

Das zweitgrößte US-Pensionsfonds CalSTRS erhöht seine Investitionen in KI-gestützte Krypto-Vermögenswerte. ( barrons.com )

KI-gesteuerte Investmentplattformen wie AROK ziehen institutionelles Kapital an, da algorithmische Strategien traditionelle Vermögensverwaltung ablösen. ?? Matthew Lodge, CEO von StreaksAI, über die KI-Finanzrevolution:

"Die Konvergenz von KI-Agenten und digitalen Vermögenswerten ist die nächste große Wertschöpfungswelle. StreaksAI baut nicht nur KI-gestützte Lösungen - wir definieren die Zukunft der KI-gesteuerten Finanzmärkte." Pioneer AI Foundry: An der Spitze der KI-Agenten-Investmentrevolution Mit seiner tiefgreifenden Expertise in agentischer KI, automatisierter DeFi und digitalen Vermögenswerten treibt Pioneer AI Foundry die nächste Welle der Finanzinnovation voran. Durch die Unterstützung von Partnern wie StreaksAI und bahnbrechenden Plattformen wie AROK positioniert sich Pioneer als führender Akteur im aufstrebenden Markt für autonome KI. ?? Mit Pioneers Aktienkurs, der um über 2.000 % gestiegen ist, und der zunehmenden KI-Adoption war die Gelegenheit nie größer. Werden Sie dabei sein? ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu. 1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten. Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie: Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca ) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. 2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5 % des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen. Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten. Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen .

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können , auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien. 3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR). 3.1 Erklärung zum Insiderhandel Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen ( Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten ).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen. 3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an: Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben. Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko. 4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden. Wesentliche Risikohinweise Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100 % des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein. Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren. 5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen. Vergütungsdetails Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten .

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar. Direkte Beauftragung durch Unternehmen Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben .

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden. Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind. 6. Zukunftsgerichtete Aussagen Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. 7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte. Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko. 8. Gesetzliche und regulatorische Verweise Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte: BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca Schlussbemerkung Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens. Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben. Enthaltene Werte: CA7235371068

