Der DAX knüpft am Donnerstag an die deutlichen Gewinne vom Vortag an und klettert im frühen Handel einmal mehr auf ein neues Rekordhoch. Das Finanzpaket von Union und SPD schiebt weiter an, zudem läuft die Zahlensaison auf Hochtouren. Unter den Einzelwerten stehen DHL Group, Dürr, GFT, Lufthansa, Merck, ProsiebenSat.1, Ströer und Zalando im Fokus.

