In den vergangenen Wochen und Monaten sorgte eine negative News nach der anderen bei Moderna für lange Gesichter unter den Anlegern. Die Aktie fiel von einem Tief zum nächsten. Doch am Mittwoch hat sich das Papier eindrucksvoll zurückgemeldet - mit einem Kurssprung von fast 16 Prozent an nur einem Tag. Gleich mehrere positive News sorgten für Unterstützung. Was auch BioNTech damit zu tun hat, lesen Sie im Folgenden.

Den vollständigen Artikel lesen ...