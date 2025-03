CrowdStrike, einer der führenden Anbieter im Bereich Cybersicherheit, hat eine bedeutende Vertriebsvereinbarung mit Arrow Electronics geschlossen, um den Zugang zu seiner KI-getriebenen Falcon-Plattform in Nordamerika zu erweitern. Diese strategische Partnerschaft stärkt das Vertriebsnetzwerk von CrowdStrike erheblich und ermöglicht es Arrows umfangreichem Partnernetzwerk aus Wiederverkäufern, Cloud-Service-Providern und Managed Service Providern, Sicherheitsoperationen zu optimieren und Datenverletzungen mit modernsten KI-Lösungen zu verhindern. Die Falcon-Plattform wird über den ArrowSphere Marktplatz verfügbar sein, was Beschaffung, Implementierung und Verwaltung für Kunden deutlich vereinfacht. Für Vertriebspartner bedeutet dies vereinfachte Lizenzierung, flexible Abrechnungsmöglichkeiten und nahtlose Integration in bestehende IT-Infrastrukturen, was letztendlich die Einführung von Cybersicherheitslösungen beschleunigen soll. Arrow, bekannt für erstklassige Cybersicherheitslösungen, wird CrowdStrikes Next-Gen SIEM, Cloud Security und die gesamte Falcon-Plattform in sein Portfolio integrieren, um Unternehmens- und Mittelstandskunden dabei zu helfen, Sicherheitssysteme zu konsolidieren, Anbieterkosten zu reduzieren und Schutzlücken zu schließen.

Finanzielle Entwicklung unter Druck

Trotz des strategischen Fortschritts durch die neue Partnerschaft steht die CrowdStrike Aktie aktuell unter Druck. Nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen Ende Januar 2025 verzeichnete die Aktie einen deutlichen Rückgang. Obwohl das Unternehmen ein starkes Umsatzwachstum vorweisen konnte, blieb ein Nettoverlust je Aktie zurück, was Anleger verunsicherte. An der Nasdaq Global Select Market wurde die Aktie zuletzt bei 347,77 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 4,83 Prozent entspricht. Analysten bewerten die langfristigen Aussichten jedoch weiterhin positiv. Das 2011 gegründete Unternehmen hat sich in kurzer Zeit zu einem Marktführer im Bereich cloudbasierter Sicherheitslösungen entwickelt. Mit zunehmender Bedrohung durch Cyberangriffe und wachsender Bedeutung künstlicher Intelligenz im Sicherheitssektor dürfte CrowdStrike auch zukünftig eine Schlüsselrolle in der digitalen Verteidigung spielen. Die innovative Technologie und die steigende Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen könnten dem Unternehmen trotz aktueller Herausforderungen weiteres Wachstumspotenzial bieten.

Anzeige

CrowdStrike-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue CrowdStrike-Analyse vom 6. März liefert die Antwort:

Die neusten CrowdStrike-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für CrowdStrike-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

CrowdStrike: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...