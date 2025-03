Der Social-Media-Riese Meta Platforms plant in den kommenden Wochen eine bedeutende Erweiterung seines KI-Angebots. Das Unternehmen wird verbesserte Sprachfunktionen in der neuesten Version seines großen Sprachmodells, Llama 4, einführen. Diese Entwicklung unterstreicht Metas Überzeugung, dass die Zukunft KI-gestützter Assistenten eher im Gespräch als in textbasierten Interaktionen liegt. Zusätzlich erwägt der Konzern, Premium-Abonnements für seinen KI-Assistenten "Meta AI" zu testen. Diese strategische Ausrichtung steht im Einklang mit den umfangreichen Investitionen des Unternehmens in seine KI-Infrastruktur. Konzernchef Mark Zuckerberg hatte bereits angekündigt, bis 2025 bis zu 65 Milliarden Euro für den Ausbau der KI-Kapazitäten bereitzustellen, wobei ein Großteil dieser Summe in die Rechenzentrumsinfrastruktur fließen soll. Der Technologiekonzern muss sich jedoch gegen zahlreiche Wettbewerber im KI-Sektor behaupten, darunter sowohl amerikanische Internet-Giganten als auch neue Angebote chinesischer Unternehmen.

Finanzielle Stärke und Expansionspläne

Meta Platforms, mit einer aktuellen Marktbewertung von 1,59 Billionen Euro, demonstriert beeindruckende finanzielle Kennzahlen mit einer Bruttomarge von 81,68 Prozent. Diese solide Finanzlage ermöglicht dem Unternehmen ambitionierte Zukunftsprojekte. Berichten zufolge führt Meta Gespräche mit Apollo Global Management über ein potenzielles Finanzierungspaket in Höhe von 35 Milliarden Euro für den Aufbau von Rechenzentren in den Vereinigten Staaten, obwohl sich diese Verhandlungen noch in einem frühen Stadium befinden. Parallel dazu plant das Unternehmen, noch im zweiten Quartal dieses Jahres eine eigenständige KI-Anwendung auf den Markt zu bringen. Diese Entwicklungen verdeutlichen Metas Strategie, sich als führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz zu positionieren. Die Aktie des Unternehmens zeigt eine starke Dynamik und konnte in den vergangenen sechs Monaten mehr als 25 Prozent an Wert gewinnen, was das anhaltende Vertrauen der Anleger in die Wachstumsstrategie des Konzerns widerspiegelt.

