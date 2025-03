Die Aktie von BioNTech pendelt seit einigen Wochen abgesehen von kurzen Ausreißern in einer Range zwischen 110 und 130 Dollar seitwärts. In der kommenden Woche könnte aber wieder Bewegung in den Kurs kommen. Dann wird das Mainzer Biotech-Unternehmen seine Zahlen für das vierte Quartal und möglicherweise ein Update zu den laufenden Projekten veröffentlichen. DER AKTIONÄR verrät, was hier zu erwarten ist und was Analysten derzeit zu der Aktie sagen.

