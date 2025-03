Betroffen vom Ende der Modulproduktion sind rund 110 Mitarbeiter. Das Photovoltaik-Unternehmen, dessen Mutter ein taiwanesischer Konzern ist, will den deutschen Standort jedoch nicht ganz aufgeben und arbeitet nach eigenem Bekunden an einer Neuausrichtung. Aleo Solar ist einer der letzten verbliebenen Modulproduzenten in Deutschland. War muss man fast schreiben. Denn auch im Werk im brandenburgischen Prenzlau werden die Bänder in Kürze stillstehen. Am Freitag bestätigte das Photovoltaik-Unternehmen pv magazine, dass es die Produktionsstätte "im Rahmen eines geordneten Auslaufens stillegen wird". ...

