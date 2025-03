© Foto: Oliver Berg/dpa

Bayer plant eine massive Kapitalerhöhung zur Bewältigung von Schulden und Rechtsstreitigkeiten. Aktionäre sollen schon bald über die milliardenschwere Maßnahme abstimmen.Bayer steht vor Herausforderungen, darunter hohe Schulden und kostspielige Rechtsstreitigkeiten, insbesondere in Verbindung mit dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat in den USA. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, strebt das Unternehmen eine umfangreiche Kapitalerhöhung an. Auf der Hauptversammlung am 25. April plant Bayer, die Zustimmung der Aktionäre zu einer Eigenkapitalermächtigung von 35 Prozent einzuholen, was basierend auf dem aktuellen Marktwert des Unternehmens einen Wert von etwa 8,4 Milliarden Euro …