DJ XETRA-SCHLUSS/DAX mit schwachem Wochenabschluss - Bayer unter Druck

DOW JONES--Nach der jüngsten Rally ist der deutsche Aktienmarkt am Freitag mit deutlichen Verlusten in das Wochenende gegangen. Der DAX büßte 1,8 Prozent auf 23.009 Punkte ein. Im Handel war von Gewinnmitnahmen die Rede. Ein schwächer als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht drückte zusätzlich ein wenig. Die Zahlen reihten sich ein in die Serie jüngst schwacher Konjunkturdaten aus den USA. Zusammen mit einem stärker als erwarteten Inflationsdruck haben sich zuletzt Stagflationssorgen breit gemacht. Für die US-Notenbank sind das potenziell keine guten Nachrichten.

Unternehmensnachrichten gab es nur wenige. Bayer gaben um 6,5 Prozent nach. Der Pharmakonzern will sich von der Hauptversammlung Ende April die Ausgabe neuer Aktien bis zu einem Gesamtvolumen von 35 Prozent des Grundkapitals genehmigen lassen. Genutzt werden soll die Kapitalerhöhung offenbar dann, wenn es gelingt, die ausstehenden Rechtsstreitigkeiten in den USA rund um den Unkrautvernichter Glyphosat und die Chemikalie PCB deutlich zu reduzieren oder einzudämmen, wie Konzernchef Bill Anderson dies versprochen hat.

Ruhiger ging es bei den zuletzt haussierenden Rüstungswerten zu. Die Analysten von Kepler haben Hensoldt auf "Reduce" gesenkt, nachdem das jüngst erst erhöhte Kursziel klar übertroffen wurde. Hensoldt fielen daraufhin um 13,2 Prozent zurück. Rheinmetall schlossen 7,0 Prozent im Minus.

About You (unv.) zeigten sich wenig bewegt davon, dass Zalando nun über 90 Prozent der About-You-Aktien besitzt und die Minderheitsaktionäre nun herausgedrängt werden sollen. Zalando verloren 0,8 Prozent. Fuchs verbilligten sich um 2,6 Prozent. Der Schmierstoffkonzern verliert Ende 2025 zwei Vorstandsmitglieder, hat aber für beide Positionen bereits eine Nachfolge sichergestellt. Für Hugo Boss ging es um 3,3 Prozent nach unten - schlecht aufgenommene Geschäftszahlen von Ferragamo drückten auf das Sektor-Sentiment.

=== zuletzt +/- % DAX 23.008,94 -1,79 MDAX 29.560,30 -2,25 TecDAX 3.795,16 -1,86 SDAX 15.607,33 -0,90 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Aktien Vortag DAX 11 28 1 106,6 149,0 MDAX 4 44 2 55,3 115,0 TecDAX 4 25 1 27,5 41,3 SDAX 25 41 4 12,7 21,2 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2025 11:49 ET (16:49 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.