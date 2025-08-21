Nach der drastischen Marktkorrektur seit dem Abebben der Corona Pandemie bietet die Pharma- und Biotech-Branche mittlerweile rationalisierte Bewertungen und echte Chancen. Statt spekulativer Hypes zählen heute solide Pipelines, klinische Ergebnisse und disruptive Technologien. Künstliche Intelligenz revolutioniert die Wirkstoffentwicklung, beschleunigt Prozesse und schafft messbare Wettbewerbsvorteile. Diese neue Realität macht Unternehmen, die ihre digitale Transformation meistern, zu besonders vielversprechenden Kandidaten. Doch es gilt einen genauen Blick auf die Unternehmen zu werfen. Daher sehen wir uns heute mit Novo Nordisk, BioNxt Solutions und Bayer drei spannende Unternehmen an, bei denen viel los ist.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 inv3st.de