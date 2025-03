DJ Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Plc (FCH) Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares 07-March-2025 / 17:28 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 7 March 2025 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 16 October 2024: Date of purchase: 7 March 2025 Number of ordinary shares purchased: 243,644 Highest price paid per share: 100.50p Lowest price paid per share: 97.40p Volume weighted average price paid per share: 99.4777p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 319,677,080 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (319,677,080) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 99.4777p 243,644

Individual information:

Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading purchased share) Time) number venue 1019 99.20 08:00:49 00326199746TRLO1 XLON 441 97.40 08:11:22 00326205135TRLO1 XLON 689 98.60 08:31:35 00326215563TRLO1 XLON 714 98.60 08:31:35 00326215564TRLO1 XLON 1900 98.60 08:31:35 00326215565TRLO1 XLON 1034 98.40 08:43:20 00326220724TRLO1 XLON 19 99.00 08:49:53 00326223500TRLO1 XLON 1487 99.00 08:50:00 00326223542TRLO1 XLON 12 99.00 08:50:11 00326223637TRLO1 XLON 600 99.00 08:50:15 00326223646TRLO1 XLON 400 99.00 08:52:56 00326225328TRLO1 XLON 16 99.00 08:52:56 00326225329TRLO1 XLON 300 98.80 08:55:44 00326227053TRLO1 XLON 739 98.80 08:55:44 00326227054TRLO1 XLON 1039 98.20 08:56:02 00326227274TRLO1 XLON 1101 98.00 08:59:40 00326229665TRLO1 XLON 1032 98.00 08:59:40 00326229666TRLO1 XLON 1029 98.00 09:00:45 00326230554TRLO1 XLON 1029 98.00 09:00:45 00326230555TRLO1 XLON 1058 98.00 09:02:18 00326231610TRLO1 XLON 800 98.20 09:09:28 00326236557TRLO1 XLON 32 98.20 09:13:23 00326238895TRLO1 XLON 1115 99.00 09:33:45 00326255927TRLO1 XLON 200 99.40 09:51:46 00326287713TRLO1 XLON 400 99.40 09:51:46 00326287714TRLO1 XLON 1039 99.00 09:56:28 00326294921TRLO1 XLON 1000 98.80 10:03:17 00326298997TRLO1 XLON 77 98.80 10:03:17 00326298998TRLO1 XLON 1076 98.80 10:03:17 00326298999TRLO1 XLON 400 99.00 10:20:12 00326299784TRLO1 XLON 78 99.00 11:08:32 00326302070TRLO1 XLON 1096 99.20 11:33:54 00326303315TRLO1 XLON 46 99.00 11:34:18 00326303325TRLO1 XLON 500 99.20 11:34:18 00326303326TRLO1 XLON 300 99.20 11:34:42 00326303351TRLO1 XLON 300 99.20 11:35:12 00326303372TRLO1 XLON 200 99.20 11:35:41 00326303391TRLO1 XLON 1513 99.00 11:41:31 00326303571TRLO1 XLON 1078 99.00 11:41:31 00326303576TRLO1 XLON 1478 99.00 11:41:31 00326303572TRLO1 XLON 500 99.00 11:41:31 00326303573TRLO1 XLON 385 99.00 11:41:31 00326303574TRLO1 XLON 500 99.00 11:41:31 00326303575TRLO1 XLON 54 99.00 11:41:33 00326303577TRLO1 XLON 32 99.00 11:44:17 00326303621TRLO1 XLON 1355 99.00 12:13:59 00326304812TRLO1 XLON 300 99.40 12:14:27 00326304842TRLO1 XLON 200 99.40 12:14:47 00326304851TRLO1 XLON 480 100.00 12:40:10 00326306082TRLO1 XLON 659 100.00 12:40:10 00326306083TRLO1 XLON 400 100.00 12:40:39 00326306100TRLO1 XLON 507 100.00 12:40:39 00326306101TRLO1 XLON 32 100.00 12:40:41 00326306102TRLO1 XLON 64 100.00 12:40:41 00326306103TRLO1 XLON 967 99.80 12:46:17 00326306281TRLO1 XLON 100 99.80 12:46:17 00326306282TRLO1 XLON 912 99.60 12:56:34 00326306593TRLO1 XLON 179 99.60 12:56:34 00326306594TRLO1 XLON 500 99.60 12:57:15 00326306605TRLO1 XLON 1079 99.40 12:57:16 00326306606TRLO1 XLON 300 99.40 12:57:35 00326306609TRLO1 XLON 923 99.40 12:57:35 00326306610TRLO1 XLON 200 99.40 12:58:12 00326306617TRLO1 XLON 1077 99.20 12:58:17 00326306632TRLO1 XLON 1528 99.00 12:58:31 00326306648TRLO1 XLON 1098 99.20 13:15:18 00326307106TRLO1 XLON 353 99.60 13:15:31 00326307109TRLO1 XLON 776 99.60 13:15:31 00326307110TRLO1 XLON 1200 99.60 13:15:31 00326307111TRLO1 XLON 690 99.60 13:15:31 00326307112TRLO1 XLON 668 99.60 13:15:31 00326307113TRLO1 XLON 32 99.60 13:15:33 00326307114TRLO1 XLON 200 99.60 13:15:43 00326307122TRLO1 XLON 443 99.80 13:20:42 00326307205TRLO1 XLON 632 99.80 13:20:42 00326307206TRLO1 XLON 1029 99.60 13:20:42 00326307207TRLO1 XLON 500 99.60 13:22:39 00326307262TRLO1 XLON 32 99.80 13:30:18 00326307454TRLO1 XLON 1015 100.00 13:40:44 00326308023TRLO1 XLON 56 100.00 13:40:44 00326308024TRLO1 XLON 1058 99.60 13:41:30 00326308037TRLO1 XLON 16 100.00 13:45:58 00326308164TRLO1 XLON 709 100.00 13:48:30 00326308245TRLO1 XLON 717 100.00 13:48:30 00326308246TRLO1 XLON 880 100.00 13:50:02 00326308315TRLO1 XLON 141 100.00 13:50:02 00326308316TRLO1 XLON 921 99.80 13:57:57 00326308657TRLO1 XLON 154 99.80 13:57:57 00326308658TRLO1 XLON 153 100.00 14:00:42 00326308769TRLO1 XLON 1099 99.80 14:20:51 00326309772TRLO1 XLON 1099 99.80 14:20:51 00326309773TRLO1 XLON 4000 99.80 14:20:51 00326309767TRLO1 XLON 4000 99.80 14:20:51 00326309768TRLO1 XLON 2472 99.80 14:20:51 00326309769TRLO1 XLON 4000 99.80 14:20:51 00326309770TRLO1 XLON 2472 99.80 14:20:51 00326309771TRLO1 XLON 700 100.00 14:20:51 00326309774TRLO1 XLON 779 100.00 14:20:51 00326309775TRLO1 XLON 678 100.00 14:20:51 00326309776TRLO1 XLON 678 100.00 14:20:51 00326309777TRLO1 XLON 21 100.50 14:32:31 00326310377TRLO1 XLON 491 100.50 15:02:13 00326312281TRLO1 XLON 1707 100.50 15:02:13 00326312282TRLO1 XLON 2198 100.50 15:09:14 00326312604TRLO1 XLON 2197 100.50 15:10:24 00326312651TRLO1 XLON 2241 100.00 15:11:08 00326312674TRLO1 XLON 723 100.00 15:11:08 00326312675TRLO1 XLON 398 100.00 15:11:08 00326312676TRLO1 XLON 740 100.50 15:11:08 00326312681TRLO1 XLON 672 100.50 15:11:08 00326312682TRLO1 XLON 3924 100.50 15:11:08 00326312683TRLO1 XLON 1968 100.50 15:11:58 00326312707TRLO1 XLON 736 100.50 15:11:58 00326312708TRLO1 XLON 131 100.00 15:20:24 00326313141TRLO1 XLON 2004 100.00 15:20:24 00326313142TRLO1 XLON 1067 100.00 15:20:24 00326313143TRLO1 XLON 1000 100.00 15:36:12 00326314152TRLO1 XLON 1016 100.00 15:36:12 00326314153TRLO1 XLON 2338 100.00 15:36:12 00326314154TRLO1 XLON 4000 100.00 15:36:12 00326314147TRLO1 XLON 2016 100.00 15:36:12 00326314148TRLO1 XLON 1984 100.00 15:36:12 00326314149TRLO1 XLON 5370 100.00 15:36:12 00326314150TRLO1 XLON 368 100.00 15:36:12 00326314151TRLO1 XLON 4165 100.00 15:36:17 00326314161TRLO1 XLON 252 100.00 15:36:17 00326314162TRLO1 XLON 3632 100.00 15:36:17 00326314164TRLO1 XLON 764 100.00 15:36:17 00326314165TRLO1 XLON 252 100.00 15:36:17 00326314166TRLO1 XLON 810 100.00 15:36:17 00326314167TRLO1 XLON 1109 100.00 15:36:17 00326314163TRLO1 XLON 2174 100.00 15:36:17 00326314168TRLO1 XLON 500 100.00 15:36:17 00326314169TRLO1 XLON 1109 100.00 15:36:17 00326314170TRLO1 XLON 2391 100.00 15:36:17 00326314171TRLO1 XLON 217 100.00 15:36:18 00326314172TRLO1 XLON 1110 99.40 15:36:22 00326314174TRLO1 XLON 1108 98.80 15:37:38 00326314251TRLO1 XLON 300 99.20 15:37:42 00326314258TRLO1 XLON 800 99.20 15:37:42 00326314259TRLO1 XLON 774 99.20 15:37:42 00326314260TRLO1 XLON 2826 99.20 15:37:42 00326314261TRLO1 XLON 663 99.20 15:37:42 00326314262TRLO1 XLON 5216 99.40 15:37:42 00326314263TRLO1 XLON 276 99.40 15:37:42 00326314264TRLO1 XLON 784 99.40 15:37:42 00326314265TRLO1 XLON 731 99.40 15:37:42 00326314266TRLO1 XLON 303 99.40 15:37:42 00326314267TRLO1 XLON 212 99.40 15:37:42 00326314268TRLO1 XLON 3400 99.40 15:37:42 00326314269TRLO1 XLON 85 99.40 15:37:42 00326314270TRLO1 XLON 212 99.40 15:37:42 00326314271TRLO1 XLON 3400 99.40 15:37:42 00326314272TRLO1 XLON 600 99.40 15:37:42 00326314273TRLO1 XLON 200 99.40 15:37:42 00326314274TRLO1 XLON 1563 99.40 15:37:42 00326314275TRLO1 XLON 108 99.40 15:37:42 00326314276TRLO1 XLON 2329 99.40 15:39:25 00326314339TRLO1 XLON 2786 99.40 15:40:20 00326314368TRLO1 XLON 1214 99.40 15:40:20 00326314369TRLO1 XLON 1214 99.40 15:40:20 00326314370TRLO1 XLON 883 99.40 15:40:20 00326314371TRLO1 XLON 1903 99.40 15:40:20 00326314372TRLO1 XLON 883 99.40 15:40:20 00326314373TRLO1 XLON 1334 99.40 15:40:20 00326314374TRLO1 XLON 876 99.40 15:40:20 00326314375TRLO1 XLON 889 99.40 15:40:20 00326314376TRLO1 XLON 234 99.40 15:42:08 00326314513TRLO1 XLON 844 99.40 15:42:23 00326314522TRLO1 XLON 667 99.40 15:42:23 00326314521TRLO1 XLON 234 99.40 15:42:40 00326314540TRLO1 XLON 2505 99.40 15:42:40 00326314532TRLO1 XLON 705 99.40 15:42:40 00326314541TRLO1 XLON 139 99.40 15:42:40 00326314542TRLO1 XLON 500 99.40 15:42:40 00326314533TRLO1 XLON 995 99.40 15:42:40 00326314534TRLO1 XLON 1700 99.40 15:42:40 00326314535TRLO1 XLON 139 99.40 15:42:40 00326314536TRLO1 XLON 1700 99.40 15:42:40 00326314537TRLO1 XLON 72 99.40 15:42:40 00326314544TRLO1 XLON 461 99.40 15:42:40 00326314543TRLO1 XLON 2196 99.40 15:42:41 00326314545TRLO1 XLON 975 99.40 15:42:51 00326314553TRLO1 XLON 708 99.40 15:42:55 00326314556TRLO1 XLON 829 99.40 15:42:55 00326314554TRLO1 XLON 412 99.40 15:42:55 00326314557TRLO1 XLON 335 99.40 15:42:55 00326314555TRLO1 XLON 1184 99.40 15:42:55 00326314558TRLO1 XLON 797 99.40 15:43:22 00326314577TRLO1 XLON 252 99.40 15:43:22 00326314578TRLO1 XLON 1026 99.20 15:44:59 00326314717TRLO1 XLON 45000 99.14 15:47:06 00326314861TRLO1 XLON 1021 99.40 15:55:52 00326315618TRLO1 XLON 1071 99.20 15:56:59 00326315660TRLO1 XLON 1033 99.00 15:57:26 00326315675TRLO1 XLON 1055 99.00 15:58:45 00326315780TRLO1 XLON 698 99.00 16:03:33 00326316024TRLO1 XLON 365 99.00 16:04:32 00326316083TRLO1 XLON 1056 99.00 16:07:01 00326316158TRLO1 XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Mike Smith / Stephen Malthouse

