Deutschland 2025 war als Idee entstanden im September 2024 und umgesetzt ab Ende Oktober in zwei Tranchen. Ziel - Deutschland 2025 in besserer Verfassung und die enthaltenen Titel in besserer Verfassung. Viele von Euch haben wie wir hören erst bei der zweiten Tranche zugeschlagen und zum Teil Gewinne in den Optionsscheinen von mehr als 300%. Glückwunsch dazu, well well done! Einfach schön, dass dieses Projekt geklappt hat, denn es war das erste Mal, das wir ein solches Optionsscheinpaket auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...