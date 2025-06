HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Produkte auf Basis biologischer Wirkmechanismen (Biologika) entwickelten sich rasch zu einer wichtigen Produktgruppe für Hersteller von Pflanzenschutzmitteln, die vor großen Herausforderungen stünden, schrieb Aron Ceccarelli in einer am Freitag vorliegenden Studie zur Chemiebranche. Mittelfristig dürften die Preise für Reihenkultur-Nutzpflanzen sinken. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs habe sich die Profitabilität in der Landwirtschaft zwar verbessert. Allerdings könnten zunehmende Anbauflächen für Mais in den USA und Verbesserungen der weltweiten Erträge ab 2026 zu Preisrückgängen führen. Langfristig sei das Hauptproblem der traditionellen Pestizidindustrie, die von Corteva, Syngenta, FMC, Bayer und BASF dominiert werde, das ausbleibende Volumenwachstum. Das wachsende Biologika-Segment sei hingegen deutlich stärker fragmentiert und Corteva hier am besten positioniert./gl/la



