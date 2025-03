+++ KAUF-ALARM +++: Schnelle Gewinne mit Ansage! Ausbruch ist erfolgt, jetzt geht die Post ab! Sofort einsteigen!

Anzeige / Werbung

Gold-Hotspot im hohen Norden! Der 'Central Lapland Greenstone Belt' zählt zu den gewaltigsten Goldregionen Europas. Gigantische Goldvorkommen warten auf ihre Entdeckung - eine geniale Chance für Investoren!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der "Central Lapland Greenstone Belt' zählt zu den gewaltigsten Goldregionen Europas. Gigantische Goldvorkommen warten auf ihre Entdeckung - eine geniale Chance für Investoren!

Finnland gehört zu den weltweit führenden Bergbaujurisdiktionen und bietet ideale Bedingungen, gerade auch für Goldexplorer. Mit beeindruckenden 9 Tonnen Goldproduktion im Jahr 2023 und der hohen Stellung im "Investment Attractiveness Index' des renommierten Fraser Institute, rangiert Finnland mit Platz 17 unter den Top 20 der bergbaufreundlichsten Länder der Welt.

Quelle: Faser Institute

Hört sich vielleicht auf den ersten Blick weit hinten an, ist es aber nicht. Denn wenn man sich anschaut, welche TOP-Mining Regionen noch dahinter liegen (z.B. Süd Australien, Idaho, British Columbia, Wyoming), bekommt man ein Gespür dafür, wie herausragend gut Finnland ist. Zudem bitte das Land einer Sonderstellung in ganz Nordeuropa. Denn alle von Fraser befragten Bergbau-Profis bestätigten, dass die Transparenz der finnischen Genehmigungsprozesse Explorationen begünstigt.

Wenn man also in einer solch erstklassigen Jurisdiktion unterwegs ist, dann hat man schon mehr als die halbe Miete im Sack. Jetzt kommt es nur noch auf das Projekt und Management an. Ein Unternehmen, das auch damit weit über den Durchschnitt heraussticht, ist Valkea Resources (WKN: A40N7A)!

Eine Akquisition, die Gold wert ist!

Valkea Resources (WKN: A40N7A) hat für insgesamt 7 Mio. CAD - davon 1,5 Mio. in bar und 5,5 Mio. in Valkea-Aktien - die vielversprechenden Explorationsassets von S2 Resources im "Central Lapland Greenstone Belt' im Norden Finnlands übernommen. Der Deal umfasst das komplette Eigentum am hochgradigen "Paana'-Projekt, inklusive des auf dem Projekt befindlichen spektakulären "Aarnivalkea-West'-Areals.

Quelle: Valkea Resources

Darüber hinaus verfügt die Firma über ein strategisches Joint Venture mit Rupert Resources die sich bis zu 70 % am "Sikavaara'-Projekt sichern können, indem sie rund 5,4 Mio. CAD in die Exploration investiert.

"Paana' - Ein schlafender Riese erwacht!

Valkea Resources (WKN: A40N7A) unterwegs in einer der goldreichsten Regionen Europas, dem "Central Lapland Greenstone Belt', ein Tier-1-Bezirk mit einem Mega-Potenzial von über 15 Millionen Unzen Gold und einem Explorationszeitfenster von mehr als 25 Jahren.

Quelle: Valkea Resources

Gegenüber den großen globalen Grünsteingürteln in "Abitibi' (Kanada), "Norseman' (West-Australien) und Simbabwe mit kombinierten über 200 Millionen Unzen Gold und einem Explorationszeitraum von mehr als 300 Jahren kann sich der "Central Lapland Greenstone Belt' als "Einzelkämpfer" mehr als sehen lassen.

Wie viel "Gewicht" der "Central Lapland Greenstone Belt' den Big Playern verleiht und sicher auch Valkea Resources (WKN: A40N7A) verleihen wird, zeigt sich eindrucksvoll am Beispiel Rupert Resources, ein Unternehmen, das in den vergangenen Jahren mehr als +33.000 % zugelegt.

Quelle: StockCharts.com, bearbeitet Spekulanten Insider

Das alles mit Assets, die ähnliche Gehalte wie Valkeas (WKN: A40N7A) Portfolio-Perlen aufweisen. Zusammen legen Aurion and Rupert mittlerweile unfassbare rund 1 Mrd. CAD Marktkapitalisierung in die Waagschale. Anders gesagt, tragen die exklusive Lage im hohen Norden Finnlands und die Nachbarschaft zu Gold-Schwergewichten und deren mächtigen Assets außergewöhnliches Aufwärtspotenzial für Valkea mit sich. Höchste Zeit also, sich ein exklusives Eintrittsticket zu sichern, bevor Valkea Resources (WKN: A40N7A) die nächste Turbostufe zündet. Das gilt umso mehr, als Valkea mit seinem "Panaa'-Projekt undseinen anderen grandiosen "Claims' jetzt schon das Minenangebot der Zukunft schafft. Und dafür ist es höchste Zeit.

Denn das Potenzial des "Paana'-Projekts von Valkea Resources (WKN: A40N7A) im "Central Lapland Greenstone Belt' ist gewaltig. Mit rund 20 Mio. CAD (fast 13 Mio. EUR) bereits in die Exploration investiert, offenbart das Projekt durch Bohrungen wie FAVD62 (4 m mit sensationellen 18,1 g/t Gold) seine enorme Tiefe und Skalierbarkeit. Die Karte verdeutlicht zudem die strategische Lage des "Aarnivalkea West'-Fundorts und das "Rova'-Gebiet mit zusätzlichem Gold- und Basismetall-Potenzial. Besonders spannend: Die Nähe zur "Kittilä'-Mine von Agnico Eagle, die mit 9 Millionen Unzen Gold (Au) bei einem Durchschnittsgehalt von 4 g/t Au auftrumpft. Valkea Resources (WKN: A40N7A) sitzt hier auf einem echten Goldschatz mit massiven "Upside'-Chancen!

Quelle: Valkea Resources

Genau dieses "Upside'-Potenzial bestätigen die jüngsten Bohrergebnisse 3,43 g/t Gold über 15,35 m, darunter sensationelle 12,92 g/t Gold über 2,75 m!

"Paana' liefert beeindruckende Bohrergebnisse!

Valkea Resources (WKN: A40N7A) setzt ein starkes Zeichen im Goldsektor: Mit den neuesten Bohrergebnissen vom "Paana'-Projekt beweist das Unternehmen eindrucksvoll, welches Potenzial in dieser Region schlummert. Alle sechs Bohrlöcher trafen auf Goldmineralisierung - ein voller Erfolg, der Investoren hellhörig machen sollte und das Unternehmen schon bald in den Fokus der Rohstoffmärkte rücken lässt.

"Koivu': Der Gold-"Hotspot' im "Paana'-Projekt!

Die Bohrungen vom "Paana'-Projekt konzentrierten sich auf zwei Hauptzonen: die "Koivu'-Zone und die "Honka'-Zone. Besonders die "Koivu'-Zone sticht mit herausragenden Ergebnissen hervor. Über 15 m mit durchschnittlich 3,43 g/t Gold wurden hier nachgewiesen, inklusive eines hochgradigen Abschnitts von fast 3 m mit beeindruckenden 13 g/t Gold. Diese Zahlen verdeutlichen das enorme Potenzial dieser Zone und eröffnen Valkea Resources (WKN: A40N7A) die Chance, eine bedeutende Goldquelle zu erschließen. Auch wenn die Ergebnisse der "Honka'-Zone hinter den historischen Höchstwerten zurückblieben, jedoch war die Auswertung der Bohrungen keineswegs enttäuschend. Sie ermöglichten ein tiefgehendes Verständnis der geologischen Struktur und Orientierung der Mineralisierungszonen. Diese neuen Erkenntnisse sind von unschätzbarem Wert für die Planung weiterer Bohrkampagnen.

Explorationsstrategie: Volle Kraft voraus!

Valkea Resources (WKN: A40N7A) zeigt sich entschlossen, die bisherigen Erfolge auszubauen. Die nächsten Schritte umfassen eine detaillierte Analyse der aktuellen Bohrdaten und das Setzen neuer, strategischer Ziele. Bereits vor dem Sommer sollen weitere Bohrungen starten, um das volle Potenzial der "Koivu'- und "Honka'-Zonen zu erschließen. Die Dynamik und das Tempo, mit dem das Unternehmen vorgeht, unterstreichen den hohen Anspruch, den Valkea an sich selbst stellt.

Marktreaktion: Enorme Chancen durch enge Aktienstruktur!

Der Markt reagierte positiv auf die Nachrichten aus Finnland. Mit nur 32,9 Millionen ausgegebenen Aktien bietet Valkea Resources (WKN: A40N7A) ideale Voraussetzungen für dynamische Kursbewegungen.

Quelle: Valkea Resources

Über die Hälfte der Aktien liegt in den Händen von Insidern. Diese Struktur könnte bei steigendem Investoreninteresse zu erheblichen Preissprüngen führen.

Fazit: Goldverknappung droht, eine geniale Chance für Valkea !

Experten warnen, dass die weltweite Gold-Produktion trotzt hoher Gewinne aufgrund der aktuellen Goldpreisrallye ohne noch höhere Investitionen bis zum Jahr 2030 um bis zu 17 % zurückgehen könnte. Das würde eine massive Verknappung des Angebots zur Folge haben.

Mit China und Russland stehen zwei führende Goldproduzenten aktuell vor großen Hürden, also vor allem mit begrenzten Reserven, geopolitischem Druck und schlechterer Erzqualität. Produzenten mit Assets in Westafrika kämpfen mit instabilen politischen Verhältnissen und mit Regierungen, die Bergbaubetriebe verstaatlichen und ausländische Investitionen entsprechend abschrecken. Nordamerika wiederum ist politisch zwar stabil und bergbaufreundlich, doch ist die Goldproduktion dort relativ teuer.

Umso prominenter können sich aufstrebende Player wie Valkea Resources (WKN: A40N7A) hier platzieren, mit "Power-Performance-Assets' im hochgradigen und bisher kaum explorierten finnischen "Central Lapland Greenstone Belt'. Die Bohrungen vom "Paana'-Projekt haben gezeigt, dass die Mineralisierungszonen nicht nur oberflächlich, sondern auch in größeren Tiefen vorhanden sind. Dieses Wissen ermöglicht es Valkea Resources (WKN: A40N7A), seine Bohrstrategie gezielt anzupassen und in Bereichen mit besonders hohem Potenzial anzusetzen.

Die enge Zusammenarbeit mit den Teams vor Ort soll die Effizienz der Bohrungen maximieren und die nächsten Monate könnten entscheidend für den weiteren Erfolg des Unternehmens sein. Die Kombination aus hervorragenden Bohrergebnissen, einer vielversprechenden geologischen Struktur und Aktionärsstruktur und einer herausragenden strategischen Lage machen Valkea Resources (WKN: A40N7A) zu einem echten Geheimtipp im Goldmarkt.

Aktuell wird Valkea Resources (WKN: A40N7A) mit nur rund 12,6 Mio. EUR bewertet. Angesichts der hochwertigen Assets und der idealen strategischen Lage ist das eine klare Unterbewertung. Zum Vergleich: Rupert Resources und Aurion Resources, die ähnliche Goldgehalte aufweisen, bringen gemeinsam rund 1 Milliarde CAD auf die Marktkapitalisierungs-Waage! Valkea Resources (WKN: A40N7A) hat also noch viel Luft nach oben!

Viel Erfolg beim Investieren wünscht Ihnen das Team von

Spekulanten Insider

Quellen: Valkea Resources, https://tradingeconomics.com/finland/gold-reserves, https://www.thenomadtoday.com/articulo/tourism/gold-of-lapland/20190708140103002397.html, https://2024.minexeurasia.com/2024/12/24/global-gold-production-to-peak-in-2024-enter-long-term-decline/,

