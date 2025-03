© Foto: Porsche

Porsche SE rutscht wegen milliardenschwerer Abschreibungen tief in die roten Zahlen, hält aber an der Dividende fest - die Aktie kämpft um eine Trendwende.Die Porsche Automobil Holding SE hat für das vergangene Geschäftsjahr einen enormen Verlust von rund 20 Milliarden Euro gemeldet. Grund für das massive Minus sind außerplanmäßige Abschreibungen auf die Beteiligungen an der Volkswagen AG und der Porsche AG. Dennoch hält der Konzern an einer Dividendenzahlung für seine Aktionäre fest. Milliardenabschreibungen reißen Porsche SE in die Verlustzone Die Holding, die als Mehrheitsaktionär von Volkswagen fungiert, verzeichnete Wertberichtigungen in Höhe von 19,9 Milliarden Euro auf ihre …