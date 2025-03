Der Münchner Versicherungskonzern führt finale Gespräche zur 3-Milliarden-Euro-Akquisition des Lebensversicherungs-Spezialisten und stärkt damit seine Marktposition.

Die Allianz-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen Anstieg von etwa 0,6 Prozent und notierte bei 345,10 Euro, nachdem bekannt wurde, dass der Versicherungsriese in exklusive Endverhandlungen zur Übernahme des Lebensversicherungs-Konsolidierers Viridium eingetreten ist. Der potenzielle 3-Milliarden-Euro-Deal würde die Position der Allianz auf dem deutschen Versicherungsmarkt erheblich stärken und Wettbewerber wie das Apollo-unterstützte Unternehmen Athora übertreffen. Die Aktie näherte sich ihrem 52-Wochen-Hoch von 347,40 Euro und liegt damit fast 31 Prozent über ihrem Jahrestief, da die Anleger positiv auf den strategischen Schritt reagierten. Am Freitag zeigte sich die Aktie im Handel allerdings weniger bewegt und notierte bei 343,70 Euro, was einem leichten Zuwachs von 0,1 Prozent entspricht. Im Tagesverlauf erreichte das Papier zwischenzeitlich einen Höchstwert von 346,10 Euro.

Strategische Marktexpansion im Visier

Die Akquisition stellt für die Allianz eine bedeutende Wachstumschance im zunehmend konsolidierten deutschen Lebensversicherungssektor dar. Viridium, das Vermögenswerte von über 67 Milliarden Euro verwaltet und sich auf den Erwerb geschlossener Portfolios alter Lebensversicherungspolicen spezialisiert hat, konnte 2023 einen Nettogewinn von 342 Millionen Euro verzeichnen - ein Anstieg gegenüber 331 Millionen Euro im Vorjahr. Für die Allianz, die kürzlich Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn meldete, passt diese potenzielle Übernahme zur laufenden Expansionsstrategie und könnte zusätzliches Kurspotenzial freisetzen. Im letzten Quartal 2024 erwirtschaftete der Konzern einen Gewinn je Aktie von 6,31 Euro, verglichen mit 5,49 Euro im Vorjahresquartal, während der Umsatz um beeindruckende 31,03 Prozent auf 45,90 Milliarden Euro stieg. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn je Aktie von 27,61 Euro, was die positive Entwicklungsperspektive des Unternehmens unterstreicht. Die Veröffentlichung der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 15. Mai erwartet und dürfte weiteren Aufschluss über die Geschäftsentwicklung geben.

