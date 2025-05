Die Börse reagierte in der letzten Woche verschnupft auf die Rekordzahlen der Allianz. Doch die Enttäuschung war nicht von langer Dauer. Nun rücken mehrere charttechnisch relevante Marken in den Fokus. Ob GD50, horizontale Unterstützung oder Mehrjahreshoch - für Anleger des Versicherungsriesen wird es jetzt spannend.Die Allianz-Aktie ist in der vergangenen Woche nach Zahlen kurzzeitig unter Druck geraten. Dabei hatte der Versicherer einmal mehr Rekordergebnisse vermeldet. Anleger fanden allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...