Kein schöner Wochenstart am deutschen Aktienmarkt. Nach ganz frühen Gewinnen drehten die meisten Kurse abwärts. Der DAX rauschte zeitweilig um zwei Prozent abwärts, berappelte sich dank freundlicher Auto-Werte jedoch zum Feierabend ein wenig. Ein kleinerer DAX-Wert markierte sogar ein neues Rekordhoch. Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenauftakt den Rückwärtsgang eingelegt. Der DAX büßte am Nachmittag zeitweilig gut zwei Prozent ein und rutschte bis auf das Tagestief bei 22.519 Zähler ab. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...