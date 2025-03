© Foto: Steffen Trumpf/dpa

Semaglutid heißt der Wunderstoff, der hinter Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk steckt. In einigen Ländern läuft 2026 der Patentschutz für Semaglutid aus. Wie schwer wird das die Dänen treffen und wer freut sich schon?Zwei bekannte Produzenten von Generika reiben sich schon die Hände. Wenn Ende 2026 der Patentschutz für Semaglutid von Novo Nordisk in Kanada, Brasilien und China ausläuft, wollen sie pünktlich in diesen Ländern mit einem Nachahmer-Produkt zur Stelle sein. Die Rede ist von Hikma und Sandoz. ?Hikma Pharmaceuticals Der Pharmakonzern wurde 1978 von Samih Darwazah in Jordanien gegründet mit dem Ziel, hochwertige Medikamente für die Menschen bereitzustellen, die sie benötigen. …